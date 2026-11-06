Detenido en Mendillorri al ser sorprendido en su vehículo con casi 10 gramos de cocaína

Droga incautada al detenido. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral han detenido recientemente en el barrio pamplonés de Mendillorri a un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras ser sorprendido en posesión de 9,85 gramos de cocaína distribuidos en diez dosis.

Los hechos comenzaron cuando una patrulla policial en labores de prevención observó una actitud sospechosa en la terraza de un establecimiento hostelero de la zona. Los agentes presenciaron un rápido intercambio de manos entre dos personas. Inmediatamente después, una de ellas abandonó el lugar en un vehículo, mientras que la otra permaneció en el local.

Una dotación policial realizó el seguimiento del automóvil, logrando interceptar y controlar al conductor poco después. Ante la presencia de los agentes, el sospechoso mostró "un evidente estado de nerviosismo", explican desde la Policía Foral.

En el posterior registro de sus pertenencias, los policías hallaron entre su vestimenta diez bolsitas con una sustancia pulverulenta blanca en su interior. Aunque el conductor manifestó que la droga era para su propio uso, el peso total -9,85 gramos- supera los baremos estipulados por el Instituto Nacional de Toxicología para el autoconsumo, considerándose preordenada al tráfico. Además, se le intervinieron 60 euros fraccionados en billetes.

Por todo ello, se procedió a su detención por un presunto delito de tráfico de estupefacientes. El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias y, posteriormente, fue puesto en libertad.

Asimismo, los agentes tramitaron una denuncia administrativa al comprador por tenencia de sustancias estupefacientes en la vía pública, procediendo a la incautación de la dosis que acababa de adquirir.