Detenido en Pamplona por amenazar a su pareja y tener sustancias estupefacientes en su domicilio

PAMPLONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional detuvieron la noche del sábado a un varón por presuntos delitos de malos tratos en el ámbito de la violencia de género y contra la salud pública en el barrio de San Jorge.

La actuación se produjo tras recibirse una llamada en la Sala CIMACC 091 de una persona solicitando presencia policial al escuchar una fuerte discusión en un domicilio cercano. Los agentes fueron recibidos por una mujer que afirmó haber sido amenazada de gravedad por su pareja de manera muy agresiva.

Al atender a esta mujer los policías constataron que la misma había sido amenazada de gravedad, hasta el punto de que tuvo que sacar a sus hijos menores de edad de la vivienda, explican desde la Policía Nacional.

Además, los policías observaron que en el domicilio había numerosas sustancias estupefacientes y se encontraron más de 2.400 euros en efectivo así como diversos útiles destinados al corte y distribución de sustancias ilícitas, al parecer pertenecientes al varón, que presuntamente se dedicaría al tráfico de drogas.

En el domicilio vivían además dos menores de edad que debieron abandonar el mismo en el momento de la discusión pero que habrían presenciado hechos similares en anteriores ocasiones así como la venta de estas sustancias en su propio domicilio.