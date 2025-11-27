Detenido el presunto autor de un delito de hurto en un vehículo tras perder su móvil en la huida

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Pamplona a un hombre como presunto autor de un delito de hurto en el interior de vehículo después de que pudiera ser identificado tras perder su teléfono móvil cuando huía del lugar al ser descubierto por el dueño del coche.

Los hechos sucedieron la semana pasada cuando el propietario del vehículo, que estaba aparcado en vía pública en la Txantrea, fue a recogerlo. Al accionar el mando vio cómo dos individuos salían del interior del coche y huían a la carrera. Al perseguirles, uno de ellos perdió el teléfono móvil. El hombre lo recogió y lo entregó a la Policía Nacional al interponer la denuncia dejando constancia de la sustracción de un reloj valorado en más de 500 euros y unas gafas de sol por valor de 180.

Las gestiones realizadas por el grupo de investigación de la Brigada Provincial de Policía Judicial permitieron identificar al presunto autor que fue posteriormente detenido por un delito de hurto en interior de vehículo.