Detenido en Ribaforada el presunto autor de cuatro robos de cable de cobre tras estrellar su coche al huir - GUARDIA CIVIL DE NAVARRA

PAMPLONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Guardia Civil de Navarra, dentro del marco de la 'Operación Ribaco', ha detenido como presunto autor de cuatro robos de cable de cobre y dos delitos de daños a un varón de 36 años que sufrió un accidente en su huida.

Según han informado desde la Guardia Civil, la intervención dio comienzo cuando una patrulla de seguridad ciudadana que estaba de servicio recibió el aviso de la Central COS informando de un corte de suministro eléctrico en las vías ferroviarias a su paso por Ribaforada.

Al llegar al lugar, los agentes detectaron un vehículo tipo ranchera que huía del lugar a gran velocidad, por lo que se inició un seguimiento en el que el sospechoso sufrió un accidente, tras atravesar una rotonda e impactar contra un muro.

Los agentes hallaron en el interior del turismo siniestrado numerosa documentación a su nombre y herramientas específicas para el robo con fuerza, tales como cizallas, radiales y destornilladores, además de abundante cable de cobre.

Posteriormente, miembros de la Agrupación de Tráfico localizaron al propietario del vehículo merodeando por las inmediaciones con síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos de sustancias psicotrópicas y quejándose de fuertes dolores en su cuerpo, por lo que se dispuso su traslado al Hospital Reina Sofía de Tudela.

Además, un responsable de Adif "reconoció el material incautado", un cable de 35 mm "inconfundible" utilizado en las cajas de registro de las vías. Asimismo, se encontró material del alumbrado público de una zona de la localidad de Ribaforada, donde se sustrajeron 55 metros de cable y 12 bornes.

Finalmente, tras un análisis policial se comprobó que el sospechoso había realizado dos ventas de cobre que "coincidían plenamente" con el material y los bornes robados en el alumbrado público.

Ante el "peso de las evidencias", la Guardia Civil materializó la detención del individuo, un varón de 36 años, residente de la localidad de Ribaforada.

Las diligencias han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia, Plaza nº 5, de Tudela, mediante las cuales se imputan al autor hasta cuatro delitos de robo con fuerza y dos delitos de daños.

La comisión de los cuatro robos con fuerza ha sido valorada en casi 13.000 euros y los daños ocasionados con su vehículo en el impacto contra el inmueble alcanzaron los 3.900 euros.