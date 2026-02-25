Detenido por robo de ganado en varias explotaciones de la Ribera

Una de las ovejas sustraídas en el corral del detenido. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

En fechas recientes, una investigación desarrollada en la Ribera de Navarra por la Guardia Civil, a través del Equipo de Investigación Roca (Robos en el campo) de Tudela y SEPRONA (Servicio de Protección a la naturaleza) de Cascante, permitió esclarecer una serie de sustracciones de ganado ovino cometidas en distintas explotaciones ganaderas de la zona, culminando con la recuperación de varios animales y la identificación y detención del presunto responsable de los hechos.

Las actuaciones se iniciaron tras detectarse la existencia de un corral ubicado en un paraje rural del término municipal de Cascante, donde se encontraban diversos animales "en deficientes condiciones higiénico-sanitarias y sin una identificación clara de su procedencia", explican desde la Guardia Civil en una nota de prensa.

Ante esta situación, se llevaron a cabo inspecciones y comprobaciones sobre el terreno que permitieron constatar que parte del ganado podría proceder de sustracciones denunciadas previamente por varios ganaderos de la comarca.

Posteriormente, se realizaron gestiones para localizar a los posibles propietarios de los animales, procediendo a su identificación mediante los sistemas oficiales de control ganadero y al cotejo con denuncias interpuestas con anterioridad. Como resultado de estas actuaciones, varios ganaderos pudieron reconocer sin ningún género de dudas animales de su propiedad, que habían sido sustraídos en distintos episodios, siendo posteriormente recuperados y entregados a sus legítimos dueños.

La investigación permitió determinar que los hechos no se correspondían con un único incidente aislado, sino con una actividad continuada en el tiempo relacionada con la sustracción reiterada de ganado ovino y su mantenimiento en instalaciones precarias, lo que dio lugar igualmente a la detección de posibles infracciones relacionadas con el bienestar animal.

Una vez reunidos los indicios necesarios, se procedió a la detención de un varón de 28 años, al que se le imputan tres delitos de robo con fuerza en las cosas y uno de maltrato animal, con un total de 38 ovinos sustraídos, valorados en más de 5.000 euros. La investigación fue desarrollada por el Equipo ROCA de Tudela, SEPRONA de Cascante y servicios veterinarios del Gobierno de Navarra.