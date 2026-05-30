Detenido tras ser sorprendido con más de 200 gramos de hachís preparados para su distribución en Cintruénigo

Paquetes de hachís intervenidos al detenido. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha detenido a un varón de 19 años, de nacionalidad española y residente en una localidad de la Merindad de Tudela, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas en Cintruénigo.

Los hechos se produjeron de madrugada en fechas recientes cuando agentes de seguridad ciudadana detectaron un vehículo que circulaba de forma irregular, procediendo a su interceptación en una vía del casco urbano. Durante la identificación de sus ocupantes, uno de ellos mostró una actitud esquiva y realizó maniobras evasivas previas, lo que levantó las sospechas de los agentes.

En el transcurso de la actuación se localizaron entre sus pertenencias varias piezas de una sustancia vegetal de color marrón, que resultó ser hachís, con un peso aproximado de 245 gramos, distribuidos en tres fragmentos, explican desde la Guardia Civil.

Los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito contra la salud pública (tráfico de drogas) siendo trasladado a dependencias oficiales tras la lectura de derechos.

La sustancia intervenida ha sido remitida para su análisis, mientras que el detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Tudela.