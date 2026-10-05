Detenido en Tudela un hombre de 27 años por una presunta agresión a su pareja y a su hijo, de 11 años

PAMPLONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 27 años ha sido detenido este fin de semana en Tudela por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar, al presuntamente agredir a su pareja, una mujer de 31, y al hijo de esta, de 11 años de edad.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, la detención tuvo lugar a las 00.00 horas del sábado en un domicilio de Camino Caritat. La mujer manifestó que llevaba sufriendo episodios de malos tratos "mucho tiempo" aunque no había denunciado hasta el momento. Las víctimas fueron trasladadas al centro de salud, y el detenido a calabozos de Policía Foral.

Por otro lado, se atendió una riña tumultuaria la madrugada del domingo, en la que varias personas fueron identificadas. Un varón de 27 años fue trasladado al centro de salud por un puñetazo en la nariz. El agresor, de 21 años, fue denunciado en base a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.

A las 6 horas del domingo, se detuvo a una joven de 20 años en el exterior de una discoteca de la zona centro por presuntamente agredir a su pareja, un varón de 22. Según han informado desde el cuerpo policial, la llamada y requerimiento la realizó la propia mujer, que informó de que la pareja con la que convive la estaba agrediendo.

Sin embargo, los agentes comprobaron a través de las cámaras de video vigilancia que no era ella la que estaba sufriendo la agresión, sino quien la estaba produciendo. En las grabaciones se observaron "empujones, golpes en la cabeza e incluso el lanzamiento de un vaso que impactó sobre la víctima". Ante tales hechos, la mujer fue detenida y trasladada a calabozos de Policía Foral.

A las 18 horas del domingo se detuvo a un varón de 39 años que protagonizó varios disturbios en un bloque de pisos de la zona del barrio de Lourdes por una pelea con otro varón, rompiendo dos ventanas del bloque que le produjeron una lesión sangrante en una mano. También rompió un extintor y la puerta del ascensor comunitario, que quedó inutilizado.

Esta persona se marchó del lugar hacia un bar próximo, donde se le pudo localizar y detener por un presunto delito de daños, dado que la comunidad de vecinos va a presentar denuncia y la cuantía de los daños supera "con creces" los 400 euros.

El detenido, que se encontraba "muy agresivo", fue trasladado a un centro de salud para la cura de sus heridas y posteriormente a Policía Foral, donde quedó ingresado en calabozos y bajo su custodia.

INVESTIGADOS NO DETENIDOS POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL

El viernes a las 13.30 horas, en una gasolinera del polígono la Serna, los agentes reconocieron en el patrullaje a una persona con antecedentes por permiso de conducción retirado.

Esta persona, al observar a la patrulla, salió huyendo con el turismo en dirección Cintruénigo. Los agentes lo perdieron de vista "debido a la excesiva velocidad a la que circula", e informaron a otros cuerpos policiales fuera de demarcación.

Los agentes comprobaron a través de las cámaras de la gasolinera que efectivamente era la persona que habían reconocido, un varón de 43 años, que tenía en vigor una pérdida de vigencia del permiso de conducción.

Además, comprobaron que el vehículo que conducía no tenía seguro obligatorio, estaba a nombre de una persona fallecida y se encontraba de baja temporal, motivo por el que se realizaron diligencias al Juzgado.

El domingo a las 8 horas se produjo otra intervención vial, cuando un testigo informó sobre una salida de vía de un conductor de 49 años en carretera Zaragoza, a la altura del polígono la Barrena, con posterior impacto contra un árbol. El conductor y único ocupante resultó ileso, pese a haber saltado los airbags, y el árbol sufrió daños.

Sometido a la prueba etilométrica, arrojó un resultado positivo de 0,61 mg/litro de aire espirado, por lo que al estar implicado en un accidente, se tramitaron diligencias al Juzgado con un atestado por influencia.