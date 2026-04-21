Detenido el varón que dejó una maleta sospechosa en las inmediaciones del Palacio de Justicia el 1 de abril

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Foral - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 43 años ha sido detenido como presunto autor de un delito de desórdenes públicos, los cuales "provocaron un fuerte despliegue policial", tras dejar una maleta sospechosa en uno de los muros perimetrales del Palacio de Justicia el pasado 1 de abril.

Según han informado desde la Policía Foral, el 1 de abril agentes de Policía Foral encargados de la seguridad de la Palacio de Justicia de Navarra comunicaron al Centro de Mando y Coordinación la presencia de una maleta sospechosa en uno de los muros del perímetro del edificio.

A raíz de este hecho y tras comprobar las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio, ubicado en la Calle Monasterio de Irache de Pamplona, se movilizaron diferentes recursos policiales, tales como Grupos Operativos de Intervención (GOI) de Policía Foral y patrullas de Seguridad Ciudadana de Policía Foral y Policía Municipal, entre otros.

Los operativos acordonaron la zona hasta la llegada del equipo de Guías Caninos de Policía Foral, que realizó la correspondiente requisa del lugar, y el equipo TEDAX-NRBQ de Policía Nacional, que terminó realizando una explosión controlada de la maleta.

La movilización de recursos policiales y el acordonamiento de seguridad provocaron diversas incidencias en el tráfico de personas y vehículos, pues la calle permaneció cortada por espacio de hora y media, hasta que se restableció la normalidad, tras la explosión controlada de la maleta sospechosa.

Agentes del Área de Investigación Criminal de Policía Foral, encargados de la instrucción del atestado, partiendo de la visualización de las imágenes de las cámaras de seguridad de la Audiencia Provincial, comenzaron una investigación con el objeto de dar con la identidad de la persona que colocó la maleta en el lugar.

Cuando los investigadores realizaron un estudio del recorrido llevado a cabo por el autor de los hechos desde momentos antes de dejar la maleta, se llegó a la conclusión de que se trataba de un joven conocido por haber ya actuado con él en anteriores ocasiones.

Fue identificado y detenido por parte de agentes de Policía Foral, adscritos a la División de Prevención y Atención Ciudadana. En el momento de su detención, "reconoció los hechos" y afirmó "no ser consciente de la movilización que causaron los mismos". Se le imputó un delito de desórdenes públicos.