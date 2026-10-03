Dos detenidos y un menor identificado por una agresión con botellas de cristal rotas en las fiestas de Corella

Imagen de archivo de una patrulla de la Guardia Civil durante las fiestas de Corella. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha esclarecido una agresión ocurrida durante la madrugada del pasado 20 de septiembre en Corella, con motivo de los conciertos previos al chupinazo de las fiestas de la localidad. La investigación ha permitido relacionar con los hechos a tres jóvenes, dos de los cuales han sido detenidos por un delito de lesiones agravadas, mientras que el tercero, menor de edad, ha sido identificado.

Los hechos se produjeron sobre las 04.00 horas, cuando se inició un enfrentamiento entre la víctima y tres jóvenes. Tras un primer altercado, se produjo un segundo encuentro en una calle próxima, donde algunos de los implicados portaban botellas de cristal rotas.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió heridas en el cuello y el mentón, además de diversos hematomas, que requirieron asistencia sanitaria y nueve puntos de sutura, seis en el cuello y tres en el mentón, explican desde la Guardia Civil.

Las gestiones realizadas por agentes del Puesto de la Guardia Civil de Corella, con la colaboración de la Policía Local de Corella, permitieron reconstruir lo ocurrido e identificar a los implicados.

En fechas recientes, la Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes de 21 y 19 años como presuntos autor y coautor de un delito de lesiones agravadas. Posteriormente, la investigación ha permitido identificar a un tercer implicado, un menor de 16 años.

Las actuaciones relativas a los detenidos han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tudela en funciones de guardia, mientras que las correspondientes al menor han sido remitidas a la Fiscalía de Menores de Pamplona.