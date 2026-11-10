Dos investigados por su implicación en varios robos de material industrial de más de 100.000 euros en Lodosa

Parte del material interceptado - GUARDIA CIVIL DE NAVARRA

PAMPLONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Guardia Civil de Navarra, a través del Equipo ROCA de Estella, ha investigado una serie de robos con fuerza cometidos de forma continuada desde el pasado mes de abril en las instalaciones de una empresa de Lodosa, donde se han sustraído materiales industriales por un valor acumulado superior a los 100.000 euros.

Según han informado desde el Instituto Armado, las actuaciones han permitido investigar a dos hombres, de nacionalidad española de 28 y 30 años y residentes en la Merindad de Estella, como presuntos implicados con la desaparición reiterada de cable de cobre, componentes eléctricos, baterías, material informático, equipos de laboratorio y otros elementos metálicos de las instalaciones.

La investigación se inició tras las denuncias presentadas por el representante de la empresa afectada, que había comunicado diferentes sustracciones a lo largo de varios meses.

Durante un control rutinario en la vía pública, agentes de la Policía Foral localizaron diverso material metálico en un vehículo ocupado por dos hombres. Ante las sospechas sobre su procedencia, realizaron gestiones para comprobar su origen.

La información aportada por la Policía Foral fue integrada posteriormente en la investigación desarrollada por el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Estella, cuyos investigadores realizaron un análisis comparativo de las imágenes y del material intervenido, logrando relacionar cajas, componentes eléctricos y cable de cobre con los objetos denunciados como sustraídos.

Los agentes también examinaron los registros de diferentes centros de reciclaje y gestores de residuos, donde se pudieron constatar ventas reiteradas de material a nombre de los dos implicados desde el mes de abril.

El análisis de los justificantes de compraventa ha permitido acreditar operaciones por un importe total de 5.200,60 euros, coincidentes temporalmente con los robos investigados. Estas comprobaciones han permitido reconstruir parte de la actividad relacionada con la salida y posterior comercialización del material sustraído.

Por estos hechos se investigado a dos hombres de nacionalidad española de 28 y 30 años y residentes en la Merindad de Estella por un delito continuado de robo con fuerza en las cosas. Las actuaciones han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estella.