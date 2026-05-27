Dos investigados por robar dos esculturas en un centro comercial de la Cuenca de Pamplona

Imagen de las dos esculturas robadas. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra, a través del Área de Investigación del Puesto Principal de Pamplona, ha investigado a dos varones de 25 y 26 años como presuntos autores de un delito de hurto cometido en un establecimiento comercial de la Cuenca de Pamplona.

Los hechos se produjeron en fechas recientes cuando dos personas sustrajeron dos esculturas de un reconocido artista, valoradas en 1.000 euros cada una, que se encontraban expuestas en el interior del centro comercial. Tras acceder al recinto, los autores seleccionaron las piezas y, en un momento determinado, las trasladaron hasta la zona de aparcamiento, donde emprendieron la huida en una motocicleta.

Tras tener conocimiento de los hechos a través de la denuncia presentada por los responsables, se inició una investigación encaminada al esclarecimiento de lo ocurrido. Fruto de las gestiones practicadas y del análisis del material disponible, se logró identificar a uno de los implicados, titular del vehículo utilizado en la huida, así como a un segundo varón relacionado con los hechos, explican desde la Guardia Civil.

Una vez identificado, uno de los implicados fue citado en dependencias oficiales en calidad de investigado, reconociendo su participación en los hechos. Posteriormente, el segundo implicado se personó voluntariamente en dependencias oficiales, procediéndose a su investigación como coautor del hurto. Ambos implicados reconocieron su participación en los hechos durante las actuaciones policiales.

En el transcurso de las actuaciones uno de los autores hizo entrega voluntaria de las esculturas sustraídas, que presentaban daños visibles. Ambas fueron recuperadas y devueltas a su legítimo propietario.

Tras la instrucción de las correspondientes diligencias, los implicados fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Pamplona.