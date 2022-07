DYA cuenta en los encierros de San Fermín con una herramienta que permite un mejor control de hemorragias

PAMPLONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de DYA Navarra para el encierro de los Sanfermines de 2022 cuenta con una herramienta que permite ganar tiempo en pacientes con hemorragias exanguinantes no compresibles. Se trata del dispositivo REBOA (Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta), que consiste en un balón insertado a través de la arteria femoral capaz de taponar el flujo de sangre de la aorta a distintos niveles, dependiendo de la localización de la hemorragia.

DYA Navarra ha explicado que ya existen precedentes de su uso en hospitales, pero su presencia en los encierros es una novedad ya que, en España, nunca se había empleado en atención extrahospitalaria.

Ha sido Prehospital Critical Care, en colaboración con Innovasc, quien ha aportado este nuevo material a las ambulancias de DYA Navarra.

Además, Prehospital Critical Care, que se ha fundado como asociación española para la simulación clínica en emergencias sanitarias, es pionera tanto en la introducción a su uso como en la formación impartida para ello.

Así, el personal de DYA Navarra tuvo oportunidad de aprender el uso del dispositivo en el primer curso impartido en toda España los pasados días 4 y 5 de julio, curso por el cual Prehospital Critical Care agradece también su colaboración a Asier Razquin, enfermero del SEM de Cataluña.

Los miembros de Prehospital Critical Care han recibido una formación en servicios de emergencias y rescate en Estados Unidos y otros países.

La asociación tiene como objetivo la formación de profesionales sanitarios en maniquíes de simulación con un alto grado de realismo, para cuya fabricación recurren a la tecnología de impresión 3D.

Sus cursos incluyen simulaciones de hemorragias pulsátiles y casos clínicos con factores ambientales que recrean la realidad tales como ruido, humo, aglomeraciones o el trato con los allegados del herido, y tienen intención de impartir nuevas ediciones a partir de septiembre.