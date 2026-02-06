Euskarabidea colaborará en 2026 con más de 30 agentes y entidades del ámbito del euskera de Navarra

Reunión del Consejo Navarro del Euskera en el Palacio de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera va a colaborar durante el año 2026 con más de 30 agentes y entidades navarras del ámbito del euskera a través de la firma de 27 convenios, siete más que el año pasado.

El Gobierno foral ha explicado en una nota que con ello, "se reafirma el compromiso del Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, que, a través de Euskarabidea, tiene como objetivo el fortalecimiento y la expansión de un ecosistema social de apoyo al euskera, cuya red de agentes sociales ha visto reforzada su financiación para impulsar proyectos cada vez más ambiciosos, de mayor envergadura y con mayor repercusión social".

Estos programas han sido presentados este viernes en la sesión que ha celebrado el Consejo Navarro del Euskera / Euskararen Nafar Kontseilua, órgano consultivo presidido por la vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, y en el que también ha tomado parte el director gerente de Euskarabidea, Javier Arakama.

Los 27 convenios se recogen en los presupuestos de Euskarabidea de 2026 y son "muestra del compromiso sostenido del Ejecutivo Foral en favor de las políticas públicas de fomento activo del euskera, que permiten iniciativas de importante impacto social relacionadas con el ocio y tiempo libre para niñas y niños y adolescentes, campañas como Euskaraldia o distintas investigaciones en torno al euskera", ha resaltado el Ejecutivo.

Además, este año se han consolidado la casi totalidad de los convenios del año pasado, entre otros los tres convenios que por primera vez se firmaron con tres Grupos de Acción Local (Cederna-Garalur, TEDER y Zona Media), que han permitido la contratación de tres agentes de promoción del euskera en sus respectivas zonas. Estos agentes se encuentran en sus puestos desde otoño de 2025.

Asimismo, este año se va a firmar un convenio con la Universidad Pública de Navarra (UPNA) por el que se implantará un título propio en euskera, a partir del curso 2026/2027, de Especialista en planificación lingüística para la recuperación social y el fomento del euskera. También se firmarán convenios con tres residencias de ancianos de la zona de Baztan-Bidasoa (para aumentar el conocimiento y uso de euskera entre su personal empleado) o colaboración con entidades como la Fundación Nafarroa Oinez, AEK (para Korrika Kulturala), Sortzen Elkartea o Irauli Elkartea.

Igualmente, Euskarabidea continuará con programas propios, como 'Sarean Euskaraz', 'Gora gora Fest!', 'Musikariak Ikastetxeetan', así como con jornadas específicas como el Mintzodromo de la comarca de Pamplona (Iruñerriko Mintzodromoa), en colaboración con la Escuela Oficial de Idiomas, el euskaltegi público Zubiarte, los euskaltegis de iniciativa social AEK e IKA y el Movimiento Taupa; 'ERA eskola', junto a la red de técnicos de euskera de las adminsitraciones públicas; o 'Arnasa gara', de la mano de la Mancomunidad de Municipios Euskaldunes (Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea-UEMA), en apoyo a los 'arnasgune' o localidades con presencia mayoritaria del euskera.

IMPULSO AL EUSKERA EN LA ADMINISTRACIÓN

Las personas integrantes del Consejo Navarro del Euskera han podido conocer también los avances en los planes lingüísticos que fueron aprobados el pasado mes de mayo de 2025 y que han supuesto la implantación de perfil bilingüe a 258 plazas, lo que supone un incremento del 50% con respecto a las 511 plazas bilingües que había hasta esa fecha. De este modo, la Administración foral llegó, en mayo de 2025, a las 769 plazas con perfil bilingüe, lo que supone el 4,92% del total, excluyendo docentes y jefaturas. A estas 769 plazas hay que añadir 50 plazas nuevas, a las que se ha asignado perfil bilingüe. Hay que recordar que, en el año 2015, menos del 1% de las plazas del Gobierno, descontando el personal docente, eran bilingües.

También se ha informado de los pasos dados tras la aprobación de un nuevo decreto de méritos, que ha supuesto que el euskera sea valorado como mérito en 8.078 plazas, casi el 45% de los puestos, sin contar los docentes ni las jefaturas.

El presupuesto de 2026 para Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera asciende a 14.241.981 euros, incluyendo los gastos de personal, lo que supone 891.074 euros más que el año anterior, casi un 7% más. Además de los programas y convenios antes citados, Euskarabidea gestiona nueve convocatorias públicas de concurrencia competitiva.

Destacan, por su cuantía, las correspondientes a ayudas para personas adultas para el aprendizaje de euskera (dotada con 986.000 euros) o la de apoyo a los euskaltegis (que este año asciende a 2.650.000 euros). También se gestiona una convocatoria destinada a las asociaciones sin ánimo de lucro (740.000 euros); otra a medios de comunicación (casi 1,5 millones de euros); las destinadas a las entidades locales (algo más de un millón de euros); o las relacionadas con el ámbito socioeconómico (dirigidas tanto a empresas como a fundaciones o entidades sin ánimo de lucro).

Por último, el Consejo ha conocido la estrategia para conseguir nuevos hablantes con dos ejes principales de actuación. Por un lado, el de la campaña actualmente en vigor (dirigida a las familias) 'Emaiezu hemengoa. Emaiezu euskara / Dales nuestro legado. Dales euskera'. Y, por otro lado, la campaña 'Euskera ahora' dirigida a personas adultas. En este ámbito de la enseñanza a personas adultas, se ha experimentado un salto cuantitativo, ya que el número total de personas matriculadas en los euskaltegis públicos y de iniciativa social de Navarra ha aumentado un 32%, siendo esta subida del 54% en el nivel A1.