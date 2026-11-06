El Gobierno de Navarra aprueba un proyecto de medidas fiscales con un impacto de 89,5 millones

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado este viernes, en una sesión extraordinaria, las medidas fiscales acordadas entre las fuerzas que componen el Ejecutivo foral y EH Bildu, cuyo impacto ha cifrado en 89,5 millones de euros. La mayor parte, 73,5 millones de euros, corresponden a una deflactación del IRPF y el aumento de mínimos, 5 millones a deducciones por adquisición de vivienda para personas jóvenes y 11 millones para un aumento de las deducciones en las pensiones.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, quien ha afirmado que "no ha sido nada fácil llegar a este texto" y ha explicado que ahora comenzará el trámite parlamentario, en el cual, según ha señalado, se podrán incluir nuevas medidas en forma de enmiendas y que se acuerden en la mesa de negociación. La previsión es que estas medidas fiscales se aprueben el próximo 17 de diciembre en el Parlamento de Navarra.

La medida de "mayor alcance", ha explicado, es una deflactación de la tarifa del IRPF para "paliar la enorme alza de los precios de los últimos meses" provocada por "la inestabilidad geopolítica y la propia forma de proceder de lideres internacionales que solo buscan sus propios intereses" generando "conflictos a gran escala". Será una deflactación del 5% para rentas inferiores a 51.266 euros y del 4% para el resto de tramos. En este sentido, Arasti ha señalado que las rentas de hasta 51.000 euros abarcan el 90% de contribuyentes en Navarra.

La deflactación tendrá efecto retroactivo a 1 de enero de 2026 de manera que "los contribuyentes lo notarán" a partir del 1 de enero del próximo año. Así, ha explicado el consejero, "la retención en sus nóminas va a ser menor y, además, cuando vayan a hacer la próxima declaración, se les tendrá que devolver o compensar lo que se les haya retenido" durante este año.

Por otro lado, se incrementarán un 5% las deducciones por mínimos personales y familiares "de manera que el contribuyente y su familia continúen quedando al margen de la tributación en coherencia con el principio de la capacidad económica". Una medida, ha subrayado, que supone "decenas de millones de euros que serán ahorro para las familias".

Las medidas fiscales acordadas se centran especialmente en el acceso a la vivienda. Así, se establece una deducción del 15% en viviendas de hasta 300.000 euros por adquisición de una primera vivienda habitual para contribuyentes menores de 35 años con el fin de "favorecer la emancipación y el acceso de la población joven a la propiedad". Se contempla el mantenimiento como vivienda habitual durante al menos 10 años y el precio de venta estará limitado durante 15 años.

En esta misma línea, se eleva hasta los 35.000 euros el umbral de rentas que permite aplicar la deducción por alquiler de vivienda habitual.

En cuanto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales se establecen cinco tipos nuevos de gravamen para "facilitar el acceso a la vivienda", dos reducidos y dos incrementados. Así, será del 2% para la primera vivienda habitual, cuando esté en una zona en riesgo de despoblación. Cuando no esté en una zona en riesgo de despoblación, el tipo será del 3%. Se establece también un tipo incrementado del 8% para sujetos pasivos a partir de la compra de la cuarta vivienda, del 10% a partir de la compra de la quinta vivienda y del 15% a partir de la décima vivienda o más.

"No podemos impedir que las personas puedan adquirir viviendas", ha indicado Arasti, quien ha defendido que tengan un "especial gravamen" a partir de "un cierto número de ellas" para dar "prioridad" a las personas que quieran acceder a su primera vivienda.

Por otro lado, quedarán exentas del impuesto sobre sucesiones y donaciones las donaciones en favor de descendientes de hasta 50.000 euros si se destina a la adquisición de vivienda habitual.

Otra de las medidas acordadas entre los grupos del Gobierno de Navarra y EH Bildu es el incremento de las deducciones fiscales para complementar las pensiones anuales de viudedad y jubilación hasta los 16.660 euros. La cuantía de esas pensiones pasa de los 1.100 euros mensuales a los 1.190 euros en 14 pagas.

También se contemplan beneficios fiscales para los vehículos eléctricos. Así, Arasti ha señalado que se "modula" la deducción por inversión en vehículos eléctricos con el fin de "orientar las inversiones hacia vehículos fabricados dentro de la Unión Europea". Así, tanto en el IRPF como en el caso de los vehículos nuevos afectos a la actividad económica en el impuesto sobre sociedades, se reduce el porcentaje de deducción aplicable a los vehículos eléctricos cuyo montaje y terminación final no se hayan realizado en una instalación industrial de la Unión Europea.

Por otro lado, en el sector del transporte se eleva de 150.000 a 200.000 euros la base máxima de la deducción por inversión en camiones eléctricos y se declaran exentas las ayudas destinadas al achatarramiento de vehículos.