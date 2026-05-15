El Gobierno de Navarra imparte formación en ciberseguridad en 24 ayuntamientos

Archivo - Personal de 24 ayuntamientos navarros se han formado en seguridad digital. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Presidencia e Igualdad, impulsa un programa formativo dirigido al personal de las entidades locales navarras para reforzar su seguridad digital. Se trata de una actuación gestionada y coordinada por el Navarra Cybersecurity Center (NavCC) y la empresa pública NASERTIC, que se enmarca en la labor del Ejecutivo foral en Ciberseguridad y Protección de la Información, tercer eje de trabajo del Plan Estratégico de Digitalización de las Entidades Locales.

Estas acciones formativas, sin coste para las entidades locales, se imparten en castellano y euskera y están dirigidas a responsables políticos y personal municipal de concejalías y alcaldías. El objetivo es "promover e instaurar una cultura de ciberseguridad que garantice una transformación digital segura, confiable y sostenida, al mismo tiempo que se mejora la capacidad de prevención frente a incidentes digitales en el entorno municipal".

Hasta la fecha, el programa se ha llevado a cabo en 24 ayuntamientos navarros en los que se ha formado a un total de 404 personas, en 33 sesiones. Estas sesiones, con una duración aproximada de una hora y media, se desarrollan de manera presencial y son impartidas por personal autónomo especializado que adapta los contenidos a la realidad y necesidades concretas de cada entidad local, explican desde el Ejecutivo foral.

Las formaciones se han desarrollado en distintas zonas de la Comunidad Foral, llegando a municipios de la comarca de Pamplona, zonas Media y Norte, así como a la Ribera de Navarra: Ablitas, Monteagudo, Cárcar, Cortes, Iza, Jaurrieta, Lakuntza, Larraga, Leitza, Miranda de Arga, Murillo El Cuende, Rada, Traibuenas, Ochagavía, Orkoien, Peralta, Ribaforada, Villafranca, Barañáin, Berriozar, Tudela, Burlada, Zizur Mayor y Valle de Egüés.

Los contenidos de las formaciones se centran en impulsar la concienciación en ciberseguridad entre los responsables políticos y el personal municipal; dotar a las entidades locales de conocimientos prácticos para identificar riesgos y amenazas digitales; y reforzar la resiliencia digital de los ayuntamientos navarros.

COMPROMISO CON LA CIBERSEGURIDAD LOCAL

Esta iniciativa forma parte de la estrategia impulsada por el Gobierno de Navarra, a través del NavCC, liderado por el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital y NASERTIC, para avanzar hacia una administración local "más segura, preparada y alineada con los retos de la transformación digital", poniendo el foco en las personas "como primera línea de defensa frente a las ciberamenazas".

El programa continuará impartiéndose en entidades locales de todo el territorio foral durante 2026 y 2027. Cualquier entidad local navarra que esté interesada en recibir esta formación puede solicitarlo a través del correo electrónico soporte.eell@navarra.es.