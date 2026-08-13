Archivo - Imagen de archivo del incendio forestal de Imárcoain del pasado 5 de julio. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra recomienda extremar la precaución y evitar cualquier actividad que pueda causar incendios forestales. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el riesgo de incendios será "muy alto" o "extremo" en la práctica totalidad del territorio de Navarra durante este jueves y viernes.

Las previsiones recogen altas temperaturas que se mantienen ambos días y alcanzarán los 40 grados en zonas del Centro y la Ribera de Navarra, pudiendo llegar, hoy jueves, a 42 grados en zonas puntuales como Pamplona. En zonas bajas del Pirineo, las temperaturas no serán mucho menores, pudiendo alcanzar los 37 grados.

Este viernes habrá un ligero descenso en las temperaturas máximas, pero seguirán siendo muy altas, sobre los 37 o 38 grados en la Ribera y el Centro. A esta situación se une la sequedad de la vegetación y la baja recuperación nocturna de la humedad de ésta, "lo que hace que su disponibilidad para arder y propagar un incendio, en caso de que se genere, sea muy alta", advierten desde el Ejecutivo foral.

Ante estas previsiones, se recomienda extremar las precauciones en las labores de cosechado de cereal y otros cultivos con bajo contenido de humedad, así como en otras actividades profesionales en el medio rural. A causa de lo complicado de la situación meteorológica, se recomienda no realizar estos trabajos a partir de las 14.00 horas.

Además, en suelo urbano, se desaconseja el uso del fuego en exteriores, específicamente la celebración de hogueras, barbacoas y el uso de material pirotécnico o cualquier artefacto con fuego hasta que se produzca una normalización de las temperaturas y las condiciones de humedad de la vegetación. Comunicación con entidades locales

El Servicio de Emergencias, Prevención y Protección Civil se ha puesto en contacto con las entidades locales para trasladarles la necesidad de extremar las precauciones e intensificar la vigilancia en sus municipios, y solicitando que se comunique la situación a la ciudadanía.

Por su parte, la Dirección General de Interior va a continuar monitorizando la situación de forma exhaustiva, para establecer, si fuera necesario, medidas "más acordes" que pudieran afectar a las actividades agrícolas o de cualquier otra índole, en ciertas zonas de la Comunidad foral, adecuándolas a la situación de emergencia que se pueda producir en cada momento, en función de las previsiones meteorológicas y el riesgo de incendios existente.