Un grupo de encapuchados agrede a militares que seguían la final del Mundial de fútbol en Berriozar

PAMPLONA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de encapuchados agredió la pasada noche a aficionados de la selección española que estaban siguiendo la final del Mundial de fútbol en una terraza de un bar de Berriozar, cerca de Pamplona. Se da la circunstancia de que los aficionados eran militares (muy cerca del lugar de los hechos se encuentra el acuartelamiento de Aizoáin).

En unas imágenes de una cámara de seguridad se puede apreciar cómo los aficionados están disfrutando en sus mesas del partido entre España y Argentina, cuando de pronto el grupo de encapuchados irrumpe en el lugar y comienza a agredirles.

Algunos encapuchados portan barras y otros objetos para cometer la agresión y, tras unos segundos en los que atacan a los aficionados, se retiran del lugar. Varias de las personas que estaban en el bar siguiendo el partido resultaron heridas.

La Guardia Civil y la Policía Foral están investigando de forma conjunta los hechos.