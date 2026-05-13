Guardia Civil de Navarra celebra su 182º aniversario destacando su "adaptación" a los tiempos, normativas y tecnologías

Imagen del acto de conmemoración del 182º aniversario de la Guardia Civil de Navarra - EUROPA PRESS

PAMPLONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha celebrado este miércoles, 13 de mayo, el 182º aniversario de la fundación destacando que "sin apartarse de su esencial fundacional", desde 1844 el Cuerpo "se ha adaptado a los tiempos, al marco normativo y a las nuevas tecnologías para dar un servicio cercano a la población".

En el acto, presidido por el coronel jefe de la Guardia Civil en Navarra, José Miguel Barbero, y la delegada del Gobierno, Alicia Echeverría, se han impuesto condecoraciones al Mérito de la Guardia Civil a varios agentes de distintas escalas, "en reconocimiento a su trayectoria profesional y a los méritos contraídos durante el servicio". También se ha reconocido a antiguos delegados del Gobierno, como Carmen Alba o José Luis Arasti, entre otros. La ceremonia ha concluido con un homenaje a los guardias civiles fallecidos en acto de servicio.

En nombre de los condecorados, el coronel Luis Román Sánchez Pons ha afirmado que es "un orgullo y un estímulo" recibir los reconocimientos, "bien para continuar con nuestro compromiso con la institución", bien "como reconocimiento a una dilatada vida al servicio del Cuerpo".

En la celebración han estado presentes representantes institucionales, civiles y militares de Navarra, miembros de Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, policías locales, veteranos de la Guardia Civil y familiares de agentes fallecidos en acto de servicio.

En su intervención, Barbero ha recordado el marco histórico de esta efeméride, y ha subrayado que la fundación de la Guardia Civil "tuvo lugar en un momento crítico, derivado de las guerras sufridas desde principios del siglo XIX, la inestabilidad política, social y económica y la inseguridad originada por el bandolerismo". "Fue la respuesta a la necesidad de un cuerpo de seguridad, capaz de operar con eficacia en todo el territorio nacional", ha apuntado.

Entre otras cuestiones, ha destacado que su fundador fue el navarro Francisco Javier Girón y Ezpeleta, Duque de Ahumada y Marqués de las Amarillas, autor, en 1845, de "un auténtico código deontológico para los guardias civiles de entonces y de ahora: la Cartilla del Guardia Civil".

"La impronta y el impulso del Duque de Ahumada, que fue un visionario para su época, forjó el prototipo de Guardia Civil: honrado, disciplinado, fiel cumplidor del deber, firme en la exigencia del cumplimiento de la ley y del mantenimiento del orden, siempre dispuesto para el servicio y para el auxilio a la población, con lealtad a las autoridades el Gobierno", ha indicado.

Según ha manifestado, "desde su origen, a lo largo de estos 182 años, nuestra institución ha seguido una trayectoria ininterrumpida de amor al servicio y a la patria que pone en el centro de sus actuaciones a las personas, especialmente a las más vulnerables". "Desde 1844, sin apartarse de su esencial fundacional, la Guardia Civil se ha adaptado a los tiempos, al marco normativo y a las nuevas tecnologías para dar un servicio cercano a la población. Esto ha sido y sigue siendo posible gracias a los hombres y mujeres que la componen y, sobre todo, a la transmisión de dicha esencia que tan fielmente reciben, recibimos, generación tras generación, de nuestros compañeros veteranos, ha indicado.

Barbero también ha recordado a los guardias civiles fallecidos en acto de servicio, realizando una mención especial a los guardias civiles del Servicio Marítimo de Huelva fallecidos recientemente, y ha reconocido la trayectoria de los veteranos y los antiguos jefes de zona y delegados del Gobierno de Navarra.

Por su parte, Echeverría ha destacado que son "182 años de trabajo, de vocación de servicio público y también de grandes cambios" en los que se "ha ido convirtiendo en un Cuerpo moderno y preparado para afrontar los distintos desafíos en materia de seguridad, que han ido evolucionando de forma paralela a la transformación de nuestra sociedad". "Pero si algo permanece intacto en el Cuerpo es su vocación de servicio. Es vuestro compromiso con la seguridad de las personas, con los derechos y las libertades, con su bienestar, aunque ello supongan para vosotros y vosotras asumir situaciones de riesgo y salir de vuestra zona de confort", ha apuntado.

Según ha remarcado, "estamos ante 182 años de historia donde la vocación de servicio público permanente intacta, pero son nuevos los desafíos y los retos que tenemos por delante". "Los afrontamos con proyectos, con ideas y con un compromiso ineludible con los servicios públicos", ha dicho.

Además, ha puesto en valor algunos de los "hitos" del cuerpo de los últimos meses, como la puesta en marcha en junio del año pasado de una Ciber Comandancia, un "servicio pionero que permite denunciar de manera telemática distintos delitos". Ha destacado, además, la creación del Instituto Nacional de Seguridad Ambiental, la ampliación del parque de Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía, y la reciente aprobación del II Plan de Igualdad de Guardia Civil.

A su juicio, "estos son solo unos pequeños ejemplos que evidencian la apuesta del Gobierno de España por la modernización del cuerpo y por su adaptación a las nuevas realidades sociales y a las nuevas necesidades en materia de seguridad". "No se trata de que impere el individualismo, se trata de apostar por lo colectivo, por sumar esfuerzos para construir, entre todos y todas, una sociedad mejor y más moderna", ha apuntado, tras apostar, asimismo, por combatir la violencia machista.