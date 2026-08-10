Hacienda Foral llega al ecuador de 2026 con una recaudación acumulada de 2.588 millones de euros

Archivo - Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La recaudación líquida de la Hacienda Foral de Navarra acumulada en junio alcanzó los 2.588,1 millones de euros. Frente a los 2.346,8 millones de euros ingresados hasta junio del año 2025, supone un incremento interanual del 10,3%.

Según han informado desde el Gobierno en una nota, este incremento es fruto de un incremento de la recaudación íntegra acumulada del 5,6% y de una disminución del 4,4% en las devoluciones.

Junio es un mes en el que se contabilizan los ingresos de las cuotas correspondientes abril, los impuestos no periódicos y los pagos extemporáneos.

Se añaden también los ajustes fiscales por impuestos directos e indirectos previstos en el Convenio Económico correspondientes al segundo trimestre del año en curso.

En el pasado mes de junio seguían vigentes las medidas temporales para afrontar las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio introducidas por el Real Decreto Ley 7/2026 y el Decreto Foral Legislativo 1/2026.

Los impuestos afectados por ellas son el IVA, el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, el Impuesto sobre la Electricidad y el Impuesto sobre Hidrocarburos.

La recaudación líquida acumulada por gestión directa, es decir, la derivada exclusivamente de la actividad recaudatoria de la Hacienda Foral, presentó un incremento del 14,4% respecto a los valores del año pasado: 1.756,3 millones de euros frente a los 1.535 millones de euros acumulados en el mismo mes de 2025, lo que representa el 67,9% del total.

Por capítulos, la recaudación líquida de los impuestos directos alcanzó en junio los 1.239,6 millones de euros, un aumento interanual del 19,7%. En el caso de los impuestos indirectos fue de 1.331,4 millones de euros, un 2,8% más. Las tasas y otros ingresos por su parte, recaudaron 17,1 millones de euros.

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES FIGURAS TRIBUTARIAS

Respecto al comportamiento de los principales impuestos, en IRPF la recaudación por gestión directa acumulada fue de 992,5 millones de euros, un 23% más a lo recaudado en 2025 en las mismas fechas.

Todos sus componentes vieron incrementadas sus cifras: las retenciones de trabajo, con 1.086,8 millones de euros, en un 7%; las retenciones de capital, con valores de 84,7 millones de euros, en un 12,3%; y los fraccionamientos a cuenta del IRPF, con 45 millones de euros, en un 6,6%.

La cuota diferencial de IRPF, dado que junio es un mes en el que todavía no se han ingresado las cuotas del primer plazo de la Campaña de la Renta, presentan un saldo negativo de 214 millones de euros. Este importe corresponde, casi en su totalidad, a las devoluciones realizadas, hasta la fecha, de la Campaña de la Renta 2025.

El Impuesto de Sociedades, con unos valores agregados de 91,8 millones de euros, presentó un aumento del 30,3% interanual, dato que se explica por el crecimiento de la cuota diferencial, con 15,8 millones de euros positivos frente a los 3,3 millones de euros negativos de 2025. A ello se suman las retenciones de capital, con un aumento del 12,3% que las sitúa en los 36,3 millones.

La recaudación por gestión directa de IVA se vio aumentada en un 4,6% hasta los 279,8 millones de euros. Esta cifra es el resultado de una mayor recaudación íntegra constante durante este 2026. Se sitúa en los 980,8 millones de euros, un 4,2% más que en 2025. Las devoluciones también presentan cifras superiores a las de hace un año en un 4%, 701 millones de euros.

Los impuestos especiales también incrementaron ligeramente su recaudación por gestión directa, concretamente un 0,9% impulsado, sobre todo, por el aumento del 7,1% de la recaudación líquida del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, situándose en 102,6 millones de euros.

Los ajustes fiscales con el Estado experimentaron un crecimiento del 2,5% sobre el importe liquidado a junio de 2025 y supusieron el 32,1% de la recaudación acumulada total, dado que durante este mes de junio se liquidaron los provisionales del segundo trimestre.

El ajuste por IVA recaudó valores superiores en un 8,5% a los acumulados a junio de 2025, mientras que los ajustes por Impuestos Especiales decrecieron considerablemente, hasta los 29,2 millones de euros a favor del Estado.

Además, se ingresó el ajuste por retenciones de trabajo y capital, con un importe acumulado de 76,1 millones de euros a favor de Navarra.

Consecuencia de todos los datos, la recaudación líquida tributaria acumulada ascendía en el mes de junio a 2.588,1 millones de euros, lo que representa un 44,5% de grado de ejecución respecto al presupuesto inicial previsto para 2025.