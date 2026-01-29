La Hacienda Foral de Navarra pone en marcha una videoteca pública para ayudar a realizar trámites con este organismo

Archivo - Fachada de la Hacienda Foral de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Hacienda Foral de Navarra ha puesto en marcha una videoteca para ayudar a la ciudadanía ha realizar trámites con este organismo autónomo "de una forma más sencilla". Se trata de un repositorio de vídeos en el que se puede encontrar un contenido variado: desde las pautas para declarar un alquiler en la declaración de la renta y los primeros pasos para establecerse como profesional autónomo hasta el funcionamiento y contenido de la Carpeta Fiscal.

Esta nueva herramienta se encuentra alojada en la página web de Hacienda y se puede acceder a ella buscando el apartado 'Vídeos' o visitando directamente la web de la Videoteca.

Este repositorio, tal y como ha destacado el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, "se enmarca en el modelo de atención a contribuyentes por el que apuesta la Hacienda Foral, basado en la diversidad en la atención ofrecida y en las herramientas a disposición de los y las contribuyentes para cumplir con sus obligaciones tributarias, así como en su autonomía para hacerlo".

Agrupando los vídeos por temáticas, la videoteca permite consultar fácilmente el contenido disponible. Para ello, hay tres categorías: Videos generales, Vídeos para personas emprendedoras y Vídeos sobre Renta y Patrimonio; apartados susceptibles de ser ampliados si se detectan nuevas necesidades divulgativas.

La creación de este repositorio que "responde a una planificación estructurada y forma parte de los distintos planes en los que trabaja Hacienda". Uno de ellos es el de Plan de Lucha contra el Fraude 2025-2027 en el cual se recoge "la idoneidad de contar con tutoriales y guías al servicio de la ciudadanía". Además, con el objetivo de "facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones y comunicar eficazmente los servicios de asistencia", se recomienda utilizar una serie de canales y herramientas entre las que se encuentran los vídeos explicativos.

En el Plan de Control Tributario, por otra parte, se refleja la necesidad de implantar nuevas herramientas de asistencia e información y de impulsar la elaboración de materiales divulgativos mediante herramientas que permitan crear contenidos digitales que faciliten la comprensión de las obligaciones fiscales.