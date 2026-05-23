Ibarrola (UPN) destaca que "queda exactamente un año para terminar" con el Gobierno de Chivite

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, se ha mostrado convencida este sábado de que "los ciudadanos no van a perdonar" los presuntos casos de corrupción de Santos Cerdán y José Luis Rodríguez Zapatero y ha destacado que "queda exactamente un año", cuando se celebren las elecciones forales, para "terminar" con el Gobierno de María Chivite. Y ha asegurado que su partido "es la única alternativa factible para liderar un cambio de gobierno en Navarra".

En su intervención en la asamblea general de afiliados, que el partido ha celebrado este sábado en Pamplona, ha afirmado que "han sobrado razones para asumir responsabilidades políticas y adelantar elecciones en Navarra y en España, pero ni Chivite ni Sánchez las han convocado". Les ha acusado de cruzar "límites insospechados para intentar alargar al máximo esta legislatura".

Ibarrola ha subrayado que "cuando un partido político gobierna y sistemáticamente se le descubren presuntos casos de corrupción, es castigado en las urnas". Por eso, ha resaltado que "solo es cuestión de tiempo" para añadir que queda un año para "terminar con un gobierno" que "ha dividido y empobrecido Navarra". Así, ha recordado que "queda exactamente un año para las próximas elecciones autonómicas y municipales" y ha afirmado que "la única alternativa real para liderar el cambio que Navarra necesita es UPN".

Cristina Ibarrola se ha referido al "nuevo escándalo de corrupción" tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Y ha recordado que, al igual que Santos Cerdán, ambos están "imputados por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias". Dos de los "principales apoyos, referentes y valedores de María Chivite y de Pedro Sánchez", "los mayores defensores de los acuerdos con EH Bildu" y que "han campado a sus anchas en los gobiernos de Chivite y de Sánchez", ha rechazado.

La líder de UPN ha destacado la "colaboración necesaria que Cerdán y Zapatero han necesitado de personas de esos gobiernos" en los casos Plus Ultra y Belate. "¿Pretenden que creamos que ni Chivite ni Sánchez sabían nada? Chivite y Sánchez, como mínimo, han sido cómplices necesarios para que una presunta trama corrupta campe a sus anchas en este país", ha aseverado, para mostrarse convencida de que "Cerdán y Zapatero han influido en las decisiones que han tomado María Chivite y Pedro Sánchez".

Ibarrola ha considerado "humillante para los navarros que quienes lideran los Gobiernos de Navarra y España" sean miembros de un partido "que tiene altos dirigentes imputados por corrupción". "Es humillante para los navarros que, de nuevo, gracias a dirigentes socialistas, el nombre de Navarra se vincule a corrupción", ha lamentado. Ante esta situación, ha criticado que la respuesta de los dirigentes socialistas ha sido "atacar a la oposición, periodistas y jueces".

Por su parte, ha destacado que desde EH Bildu "no dicen nada" porque "el desgaste de la corrupción que cerca al PSOE da rédito" a la coalición abertzale. "Callan con sonrisa de satisfacción y recogen los frutos de un PSOE corrupto que les ha blanqueado y les sigue haciendo crecer", ha censurado, para afirmar que EH Bildu "ya es segunda fuerza política en Navarra" y el "gran beneficiado de la sombra de corrupción que cerca al PSOE".

Por otro lado, la presidenta de UPN se ha referido a su proposición de ley aprobada en el Parlamento foral para evitar el cierre de aulas en la red concertada. Una iniciativa, ha remarcado, que busca "ofrecer soluciones a los problemas de los navarros", "de la mano" de los afectados, "escuchando al sector" y con generosidad y responsabilidad". Ha defendido la "libertad" de las familias para elegir la educación de sus hijos y "la igualdad de oportunidades" dotando a la educación pública y concertada "de las mismas ratios y los mismos recursos".

Ha criticado que "el PSN creó un problema intentando cerrar aulas, buscando limitar la libertad de elección de las familias y obligarlas a pasar por su modelo único". "Una decisión tomada desde una ideología radical y enferma, que lo confunde todo y ataca la libertad" y que "no contaba con apoyos parlamentarios suficientes", ha reprochado.

La regionalista se ha referido, además, a la disposición transitoria cuarta de la Constitución y ha manifestado que "seguiremos trabajando para derogarla" porque "queremos una Navarra con destino propio" sin que "otros decidan desdibujarnos en lo que no somos ni queremos ser". Y ha criticado la postura del PSN sobre este tema para acusar a este partido de dejar de "defender la foralidad" y Navarra por su "supervivencia en el poder".