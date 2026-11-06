Identificado como presunto autor del robo de bicicletas en localidades de la Comarca de Pamplona

Imagen de las bicicletas recuperadas. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha esclarecido varios hechos delictivos relacionados con la sustracción de bicicletas en diferentes localidades de la Comarca de Pamplona, en una investigación que ha permitido recuperar diversos objetos sustraídos e identificar y poner a disposición judicial a un varón de 41 años como presunto responsable.

Las actuaciones comenzaron tras la denuncia por la desaparición de una bicicleta eléctrica del aparcamiento de un centro comercial de Huarte. Su propietario facilitó a los agentes la última ubicación registrada por el sistema de geolocalización del vehículo.

Las primeras comprobaciones y, posteriormente, el análisis de las imágenes de videovigilancia permitieron observar cómo una persona introducía una bicicleta de características coincidentes con la sustraída en una furgoneta, explican desde la Guardia Civil.

Las gestiones realizadas sobre el vehículo permitieron identificar al presunto autor y condujeron a los investigadores hasta un cuarto comunitario de un edificio residencial de la Comarca de Pamplona, cuya puerta presentaba signos de haber sido forzada.

Con la colaboración de representantes de la comunidad de propietarios y de la administración de fincas, los agentes accedieron a las dependencias y localizaron tres bicicletas, dos de ellas relacionadas con denuncias por robos cometidos en el Valle de Egüés y Ansoáin.

Ambas fueron reconocidas por sus propietarios y posteriormente entregadas a los mismos. Además, se intervino un patinete eléctrico y una tabla de snowboard, cuya procedencia continúa siendo investigada.

Como resultado de las actuaciones, la Guardia Civil ha identificado a un varón de 41 años como presunto autor de delitos de robo con fuerza en las cosas, hurto agravado y daños. Las diligencias han sido tramitadas para su remisión a la autoridad judicial competente.