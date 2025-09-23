Una iniciativa dará a conocer el asesinato de Mikel Zabalza con un autobús que recorrerá varias localidades

PAMPLONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Red de Personas Torturadas y la fundación Egiari Zor, junto con iniciativas de Altza, Aezkoa, Bortziriak y la plantilla de DBus, han puesto en marcha el proyecto 'Mikel Zabalza 40 urte gogoan', a través del cual un autobús recorrerá varias localidades para dar a conocer el caso del asesinato de Zabalza hace 40 años tras ser detenido por la Guardia Civil.

Los organizadores de esta iniciativa han explicado que, "tras 40 años de su asesinato, Mikel Zabalza ha sido reconocido como víctima de la violencia de Estado" por el Gobierno Vasco en 2022 y por el Gobierno de Navarra en 2024, y "en la última década se han dado pasos importantes hacia la verdad, la justicia y la reparación que siempre hemos reivindicado, especialmente, en lo que respecta a esta última". "Sin embargo, estos reconocimientos institucionales no han hecho aflorar el relato completo, qué ocurrió exactamente, dónde, quién, cómo, y vamos a buscar esas respuestas", han explicado.

Según han destacado, el nuevo proyecto "ha nacido tirando de ese hilo de la memoria". "Mikel era empleado de los autobuses públicos de Donostia-San Sebastián cuando fue retenido, torturado y asesinado en 1985. El suceso, que estuvo en el centro del debate político, provocó una gigantesca movilización social en Euskal Herria, hasta el punto de que se produjeron numerosas manifestaciones y una huelga general. Entre esas acciones, durante los 20 días en los que estuvo desaparecido, la protesta de sus compañeras y compañeros fue icónica", han resaltado, recordando una pancarta colgada de un autobús que decía 'Aquí no hay conductor, ¿dónde está?'.

Así, entre los próximos 26 de noviembre y 14 de diciembre, "fechas entre las cuales estuvo desaparecido Mikel y apareció en el río Bidasoa", un autobús recorrerá las localidades de Orbaizeta, Pamplona, Bortziriak, Altza y San Sebastián. Con el objetivo de dar a conocer el caso, el autobús tendrá una exposición en su interior. También se organizarán otras actividades en el ámbito local. La iniciativa finalizará el 14 de diciembre con un acto central en San Sebastián.

"Durante generaciones hemos mantenido viva la memoria de Mikel. A través de este hilo lo volvemos a recordar hoy, y nos reafirmamos en nuestro compromiso de extender esa memoria a las generaciones venideras. Para que, en el camino de la verdad y de la justicia, no se pierda en el saco del olvido lo sufrido por miles de personas torturadas en Euskal Herria a manos de las fuerzas policiales y para garantizar que no le suceda a nadie nunca más", han señalado los impulsores de la iniciativa.