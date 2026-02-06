Interceptado un menor de 13 años en Pamplona que circulaba en patinete sin tener la edad y portaba una navaja

Navaja y ganzúas incautadas. - POLICÍA MUNICIPAL DE PAMPLONA

PAMPLONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Pamplona interceptaron este jueves a un menor de 13 años que circulaba en patinete eléctrico, sin tener la edad mínima, y que portaba una navaja y dos ganzúas.

Según ha informado la Policía Municipal, el menor circulaba en patinete eléctrico de forma "inadecuada" y no cumplía la edad mínima para poder conducir el VMP.

Los agentes le intervinieron una navaja y dos ganzúas al menor, que fue puesto a disposición de un familiar.