Investigado por estafar 98.280 euros con el alquiler de un yate

La investigación se inició en el puesto de la Guardia Civil en Lekunberri. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha investigado a un hombre de 64 años y nacionalidad española como presunto autor de un delito de estafa por un importe de 98.280 euros, relacionado con la contratación del alquiler de un yate.

La investigación se inició después de que una mujer, en representación de una empresa francesa dedicada a servicios turísticos, presentase una denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Lekunberri (Navarra) al sospechar que podía estar siendo víctima de una estafa.

Los hechos se remontan al mes de junio, cuando la empresa actuaba como intermediaria en el alquiler de un yate durante seis días. El precio acordado ascendía a 196.560 euros, de los que se habían abonado inicialmente 98.280 euros en concepto de reserva.

Posteriormente, desde la empresa responsable de la embarcación comunicaron que el yate necesitaba determinados trabajos de mantenimiento, ofreciendo otras fechas alternativas u otras embarcaciones. Al no aceptar estas alternativas, se habría acordado devolver íntegramente el importe entregado, explican desde la Guardia Civil.

Durante los días siguientes, la denunciante recibió tres justificantes de supuestas transferencias, correspondientes a los días 18, 25 y 30 de junio, con los que aparentemente se acreditaba la devolución de los 98.280 euros. Sin embargo, las comprobaciones realizadas por los agentes han permitido determinar que ninguna de estas devoluciones se había efectuado realmente desde la cuenta receptora del dinero.

Ante esta situación, Guardia Civil realizó diferentes gestiones con la entidad bancaria para localizar los fondos, comprobando además que parte del dinero había comenzado a ser transferido a otras cuentas.

Una vez identificado el supuesto responsable, se solicitó la colaboración de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Barcelona. Agentes del Equipo@ Barcelona-Aeropuerto pudieron localizar al autor, tomándole manifestación en calidad de investigado por su presunta participación en un delito de estafa.

Recuperación íntegra del dinero

Las gestiones desarrolladas durante la investigación han permitido recuperar los 98.280 euros que habían sido estafados a la empresa denunciante.

Las diligencias instruidas por el Puesto de la Guardia Civil de Lecumberri, con la colaboración de la Guardia Civil de Barcelona, han sido remitidas a la autoridad judicial.