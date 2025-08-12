Investigado un vecino de Azagra por presuntamente abandonar a un perro, hallado en avanzado estado de inanición

PAMPLONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra, a través de agentes pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), han investigado a un vecino de la localidad de Azagra, como presunto autor de un delito contra la protección de la flora, fauna y animales domésticos, en su modalidad de abandono de animal.

Según han informado desde la Guardia Civil, los hechos se remontan a finales del mes de junio, cuando los servicios municipales de Funes localizaron en el término municipal de Peralta a una perra de raza galgo en situación de extrema delgadez.

El animal, que presentaba heridas en la piel causadas por la fricción de sus propios huesos debido al avanzado estado de inanición, fue capturado y asistido por personal municipal, quienes iniciaron su recuperación mediante alimentación y cuidados veterinarios.

Una vez estabilizado el estado del animal, y gracias a la lectura del chip de identificación, se pudo localizar al titular registral del mismo. Esta persona manifestó a los agentes del SEPRONA, 27 días después de la localización del animal, que la perra se le había escapado tan solo cuatro días antes, sin haber comunicado dicha desaparición a ninguna autoridad ni entidad competente.

Por estos hechos, se instruyeron diligencias policiales que han sido remitidas a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Tafalla.

La perra, que responde al nombre de 'Polémica', continúa con su recuperación bajo custodia en las instalaciones municipales de Funes, a disposición de la autoridad judicial.