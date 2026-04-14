IPC.- El IPC sube el 1,2% en Navarra en marzo respecto al mes anterior y la tasa interanual se sitúa en el 3,5%

Archivo - Un mercado de alimentos. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios al Consumo (IPC) subió en marzo el 1,2% en Navarra respecto al mes anterior y la tasa interanual se sitúa en el 3,5%, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En lo que va de año los precios han crecido en la Comunidad foral el 0,9%.

A nivel nacional, el IPC elevó en 1,1 puntos su tasa interanual en marzo, hasta el 3,4%, su valor más alto desde junio de 2024 y una décima por encima de lo avanzado a finales del mes pasado, por la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo. Este incremento de 1,1 puntos en la tasa interanual del IPC es el mayor desde junio de 2022, cuando la inflación escaló desde el 8,7% al 10,2%.

El organismo estadístico ha explicado que en el repunte de la inflación de marzo ha influido la subida de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales y, en menor medida, el descenso de la electricidad, menor que el del año pasado, así como el aumento de los precios del gasóleo para calefacción y del vestido y el calzado por la nueva temporada primavera-verano.

(Seguirá ampliación)