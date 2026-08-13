El IPC de Navarra aumenta un 0,9% en julio respecto al mes anterior y la tasa interanual se sitúa en el 3,4%

Archivo - Imagen de archivo de un mercado de alimentos - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 3,4% en Navarra en julio en tasa interanual, 7 décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida de julio, la tasa interanual vuelve a incrementarse en la región tras haber descendido el mes anterior. En términos mensuales, la inflación en Navarra aumentó un 0,9%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 3%.

Donde más subieron los precios en Navarra respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 7,9% más que en julio de 2025 (+1,4 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); transporte, un 5,5% más (+1,9 puntos); seguros y servicios financieros, un 3,9% más (+0,1 puntos) y cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos, un 3,6% más (+0,7 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderadas fueron las subidas fue en vestido y calzado, 0,5%; restaurantes y servicios de alojamiento, un 1,7% (-0,2 puntos respecto a la tasa del mes precedente); sanidad, un 1,7% (-0,1 puntos); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 2,1% (+0,4 puntos); información y comunicaciones, un 2,3% (+2,2 puntos); alimentos y bebidas no alcohólicas, un 2,3%; actividades recreativas, deporte y cultura, un 2,4%; bebidas alcohólicas y tabaco, un 2,6%.

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,3% en julio en relación al mes anterior y elevó 0,4 puntos su tasa interanual, hasta el 3,6%. Al finalizar julio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Cantabria (4,3%), Galicia (4,1%) y Baleares (3,9%). En el lado contrario se situaron Extremadura (3%), Asturias (3,1%) y La Rioja(3,2%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado, siendo Melilla (+1%), Cantabria (+0,8%) y Galicia (+0,8%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Madrid (+0,1%) La Rioja (+0,2%) y Comunitat Valenciana (+0,3%).