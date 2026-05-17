La Lotería Nacional deja un premio de 12.000 euros en Ayegui

Archivo - Una administración de lotería. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Nacional, celebrado este sábado, 16 de mayo, ha dejado un premio de 12.000 euros para un único acertante en la localidad navarra de Ayegui.

Se trata de un resguardo de terminal agraciado con el segundo premio, correspondiente al 36.848 y dotado con 120.000 euros el número, que ha sido vendido en el despacho receptor 62.330 ubicado en la calle San Pelayo 1 de Ayegui.

El segundo premio también se ha repartido en Gijón (Asturias), Algeciras, Guadiaro y la Línea de la Concepción (Cádiz), Cartes (Cantabria), Cabanillas del campo (Guadalajara), Las Palmas de Gran Canaria, Vielha (Lleida), Estepona y San Luis de Sabinillas (Málaga), así como el municipio sevillano los Palacios y Villafranca y la ciudad de Sevilla.

El primer premio ha correspondido al 59.203, dotado con 600.000 euros el número y se ha vendido en su integridad en la localidad de Marín, en Pontevedra.

Los reintegros han sido los números 3, 4 y 9.