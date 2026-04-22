En marcha la nueva campaña de Salud Pública de vigilancia y control del mosquito tigre

Imagen de un mosquito tigre macho (izquierda) y un mosquito tigre hembra (derecha). - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), puso por primera vez en marcha en 2016 el Plan de Vigilancia del Mosquito Tigre. Ahora comienza una nueva campaña de vigilancia y control de esta especie invasora. Su objetivo es monitorizar su introducción e implantación en la Comunidad foral mediante la colocación de ovitrampas y trampas de adultos, así como establecer niveles de riesgo y respuesta adecuados en función de los datos.

El mosquito tigre se encuentra actualmente establecido en la zona norte de Navarra, con especial presencia en localidades como Bera, Sunbilla y Baztan. Asimismo, durante el último año se ha observado un incremento generalizado de su presencia, especialmente en la Comarca de Pamplona y en Tudela, indican desde el Gobierno de Navarra.

Este Plan se enmarca en el Plan Nacional de Prevención, Vigilancia y Control de las enfermedades transmitidas por vectores del Ministerio de Sanidad, cuenta con la colaboración del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Pamplona, y está alineado con el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente (PESMA).

En la campaña de 2025, que se desarrolló de marzo a diciembre, el personal técnico del ISPLN y de Desarrollo Rural y Medio Ambiente analizó en el Laboratorio Agroalimentario de Navarra 1.300 ovitrampas, que atrapan huevos de mosquito y larvas en el agua que contienen en 68 puntos de muestreo. Además, se instalaron dos trampas de adultos más complejas y de coste más elevado en zonas donde se había registrado presencia de esta especie la temporada anterior.

La campaña finalizó con muestras positivas de huevos de mosquito tigre en 38 de los 68 puntos de muestreo, es decir, un 56%, lo que supone un 16% más que el año anterior. Se detectaron adultos de mosquito tigre en el 43% de los puntos de muestreo, 744 ejemplares en total, fundamentalmente en las zonas de Bera y Bertizarana, así como 6 muestras positivas de larvas.

Como conclusión de la campaña de vigilancia del mosquito tigre del año 2025, se constató una "expansión significativa" de su presencia por casi toda la Comunidad foral, detectándose en un mayor número de trampas y evidenciando una dispersión bastante amplia.

"Estos resultados subrayan la necesidad de reforzar las medidas de control y prevención, así como de mantener la vigilancia activa para limitar su propagación y minimizar los posibles riesgos para la salud pública, teniendo en cuenta que es una especie invasora compleja de controlar", destacan desde el Ejecutivo foral.

EL AÑO PASADO SE DETECTÓ SU PRESENCIA EN 17 LOCALIDADES

En 2025 se detectó la presencia del mosquito tigre en 17 municipios de Navarra: Aranguren, Baztan, Bera, Beriáin, Bertizarana, Castejón, Cendea de Olza, Leitza, Liédena, Noáin, Olite, Orkoien, Pamplona, Sangüesa, Sunbilla, Tudela y Zizur Mayor.

Si bien se detectó en un municipio menos que en 2024, en varios de ellos se encontró en trampas en las que no se había localizado hasta ahora, lo que ha conllevado una nueva recolocación estratégica de las trampas antes de la campaña de este año con el objetivo de mejorar la cobertura y optimizar la detección. Por ello, los datos de las localidades pueden variar en las diferentes campañas.

El mosquito tigre, 'Aedes albopictus', es una de las cien especies exóticas invasoras reconocidas por la normativa. Procedente de Asia, vive y cría especialmente en zonas urbanas y periurbanas propicias para su reproducción. Por sí mismo se desplaza pequeñas distancias, entre 50 y 200 metros, pero puede viajar en medios de transporte.

Se trata de un insecto de pequeño tamaño, de color oscuro y con rayas blancas en el tórax. Cría en pequeños recipientes que acumulan agua, por lo que es muy importante la colaboración ciudadana para evitar zonas que facilitan su reproducción. En esta especie, que tiene especial preferencia por los humanos, son las hembras quienes pican y lo hacen sobre todo al amanecer y al anochecer, evitando habitualmente las horas centrales del día. Su picadura produce picor y dolor, reacción alérgica y, con baja probabilidad, podría transmitir enfermedades como dengue, chikungunya o zika, como ya se ha constatado en Francia, Italia y en España, en otras comunidades.

POR QUÉ ES IMPORTANTE VIGILAR Y CONTROLAR ESTE MOSQUITO

El ISPLN registra todos los años casos en humanos de este tipo de enfermedades, que podrían transmitirse por el mosquito tigre u otras especies. En 2025 en Navarra se notificaron 15 casos de dengue y 13 de chikungunya, todos ellos fueron importados; es decir, el contagio se produjo fuera del territorio foral, asociado a viajes a países con circulación de estas infecciones. Este año se han confirmado hasta el momento 4 casos de dengue, 4 de chikungunya y uno de zika en personas que habían viajado a Cuba, República Dominicana y Maldivas, según recoge el último informe de vigilancia epidemiológica.

En los lugares donde está presente el mosquito tigre, si este mosquito pica a una persona llegada de zonas endémicas infectada por el virus del dengue, chikungunya o Zika, podría contagiar la infección al picar a otras personas que no hayan viajado y, de esta forma, propagar la enfermedad. En los últimos años se han registrado casos de transmisión autóctona de estas enfermedades en Francia, Italia y España.

Esta información, como destacan desde el ISPLN, pone de manifiesto la importancia de las medidas preventivas para evitar la picadura de mosquitos cuando se viaja a países tropicales y durante los primeros 15 días tras el regreso, puesto que algunas de estas infecciones pueden ser asintomáticas o no ser sospechadas.

Así, conviene que las personas que van a viajar a una zona de riesgo consulten las medidas preventivas en Sanidad Exterior y las apliquen para evitar las picaduras. Además, en lugares con posible presencia de mosquitos se recomienda vestir ropa de manga larga y pantalón largo de colores neutros, utilizar repelentes sobre la piel expuesta y la ropa, y evitar perfumes.

También se recuerda a los ayuntamientos y ciudadanía la importancia de evitar que se acumule agua en alcantarillas, canalones de tejado o riego, cubrir balsas y piscinas en desuso con una lona que no retenga agua, eliminar los líquidos de recipientes (platos de macetas, cubos, juguetes, etc.), limpiar periódicamente los bebederos de mascotas y utilizar aire acondicionado o mosquiteras en ventanas y puertas, así como insecticidas ambientales.

Con los datos actuales y según los escenarios de riesgo del Plan Nacional de Prevención, vigilancia y control de las enfermedades transmitidas por vectores del Ministerio de Sanidad, Navarra presenta un riesgo mayor de transmisión de enfermedad por este vector en la zona norte y un riesgo bajo, en el resto del territorio. No obstante, desde la sección de Sanidad Ambiental advierten de que esta situación puede cambiar a futuro, por lo que se mantendrá la vigilancia.

En función de estos escenarios de posible riesgo, el ISPLN establece las actuaciones con un enfoque One Health o de una sola salud, es decir, coordinando las acciones teniendo en cuenta la salud animal, humana y de los ecosistemas que están interconectadas, según indica la OMS.