La Mazedonia - Kalejira de las Culturas y el concierto de Yayá Massemba, citas del Día de la Diversidad

Día de la Diversidad. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de una treintena de asociaciones participarán este domingo por la tarde en la octava Mazedonia - Kalejira de las Culturas que en estos Sanfermines se enmarca en la celebración, por primera vez, del Día de la Diversidad. Se trata así, ha informado el Ayuntamiento, de reconocer la pluralidad y la riqueza de las diferentes culturas que conviven en Pamplona en unas fiestas internacionales como las de San Fermín. El programa de este Día de la Diversidad se completa con el concierto de Yayá Massemba a las 12.30 horas en la plaza de la Compañía.

Este grupo de origen brasileño está formado por mujeres en la Chapada Diamantina de la zona de Bahía. Se fundó en 2018 con el objetivo de visibilizar y reconocer el trabajo de las mujeres en la música como cantantes, compositoras e instrumentalistas. Su estilo musical se inspira en la música popular y en la cultura afrobrasileña, celebrando la ancestralidad, la naturaleza y el legado de las distintas generaciones de mujeres predecesoras.

'Esse samba é da Bahia', que así se llama el concierto espectáculo, reúne canciones originales, reinterpretaciones de samba de roda, samba chula y clásicos de la samba de Bahía. La interacción con el público es uno de los puntos fuertes de una actuación, donde las músicas al público a bailar. Yayá Massemba mezcla instrumentos como la guitarra de 7 cuerdas, el cavaquinho, el atabaque y percusiones afrobrasileñas. También usan sonidos de capoeira y elementos tradicionales como el plato y el cuchillo.

OCTAVA MAZEDONIA - KALEJIRA DE LAS CULTURAS

A las 17.30 horas comenzará la octava edición de la Mazedonia - Kalejira de las Culturas desde la intersección de la calle Mayor con la calle San Lorenzo. Se prevé la participación de 34 grupos culturales de países y zonas como Bolivia, Bulgaria, Chile, Colombia, Ecuador, Gambia, Perú, Sáhara y Venezuela, además de asociaciones navarras que trabajan en el ámbito de la diversidad cultural.

El recorrido llevará a los grupos a lo largo de poco más de un kilómetro hasta la Plaza del Castillo. Pasarán por la calle Mayor, calle San Saturnino, Plaza Consistorial, Mercaderes y Chapitela para llegar a la Plaza del Castillo y dar media vuelta a la plaza. Se prevé que a las 19.30 horas tengo lugar el fin de fiesta con un espectáculo en el que participará Duguna Iruñeko Dantzariak.

Por último, este domingo, al igual que durante el resto de las fiestas, los colectivos de diversidad cultural cuentan un espacio cedido por el Ayuntamiento de Pamplona en el parque de Antoniutti para desarrollar su propia programación festiva. Desde el pasado 6 de julio y hasta el próximo martes 14, se organizan actividades infantiles, música, danza, folklore y gastronomía del mundo.