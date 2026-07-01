Los medios de comunicación de Navarra muestran su adhesión un año más a la estrategia contra las agresiones sexistas

Fotogradía conjunta de los medios de comunicación de Navarra como muestra de su adhesión a la estrategia 'Pamplona libre de Agresiones Sexistas' - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO-AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los medios de comunicación de Navarra han mostrado, un año más, su compromiso con la estrategia del Ayuntamiento de la capital navarra 'Pamplona libre de agresiones sexistas', con motivo de las fiestas de San Fermín.

Como símbolo de su adhesión, representantes de distintos medios informativos se han realizado una fotografía conjunta, en posesión de sus útiles periodísticos, en el balcón de la Casa Consistorial. En el encuentro también se ha presentado el Decálogo para el tratamiento informativo de las agresiones sexistas en Sanfermines.

Entre otras cuestiones, en la estrategia, el Consistorio destaca que un contexto festivo "no hace inevitable que ocurran agresiones sexistas y, dentro de éstas, agresiones sexuales". "Ninguna celebración debe tolerar que en su contexto queden suspendidos los derechos y las responsabilidades", señala el Ayuntamiento.