Navarra destinará 5,8 millones a ayudas para reducir el impacto de la subida del gasóleo

PAMPLONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado en su sesión de este miércoles las modificaciones presupuestarias de generación de crédito necesarias para prorrogar tres líneas de ayudas extraordinarias dirigidas a personas usuarias de gasóleo agrícola y profesional. Este apoyo asciende a 5,8 millones de euros financiados por el Ministerio de Hacienda, en el marco de las medidas que se vienen impulsando a nivel estatal para mitigar el impacto de la crisis de Oriente Medio en los sectores profesionales más afectados.

Las transferencias del Estado permitirán a Navarra prorrogar tres líneas de ayudas extraordinarias, de carácter temporal, destinadas a apoyar el consumo de estos tipos de gasóleo durante el último trimestre del año. La primera de ellas, dotada con 3.950.000 euros, será para financiar el precio del gasóleo profesional. Una segunda línea, por valor de 1.350.000 euros, está destinada a sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios. Un total de 528.100 euros se dedicarán a ayudas directas a profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes.

De este modo, durante el presente año 2026, el Gobierno de Navarra ya ha aprobado partidas económicas que ascienden a 23,65 millones de euros destinadas a sufragar el aumento del combustible derivados del conflicto en Oriente Medio. Así, más de cinco millones se han dirigido a sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios; 16,7 millones para financiar el precio del gasóleo profesional y casi 1,9 millones en ayudas directas a profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes.

Esta autorización se enmarca en las acciones contempladas en el Real Decreto-ley 25/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas ante la subida de precios de los combustibles provocada por la tensión en el estrecho de Ormuz, paso clave para su distribución. En concreto, este Real Decreto prorroga durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026 las ayudas extraordinarias introducidas en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio.

Se aprobaron entonces estas ayudas extraordinarias para sufragar el precio del gasóleo consumido por los productores agrarios, por los titulares de los vehículos que tienen derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por el gasóleo de uso profesional y por profesionales del transporte terrestre por carretera que, por las condiciones de sus vehículos, no pudieran ser beneficiarios de la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por el gasóleo de uso profesional.

Mediante acuerdo del Gobierno de Navarra del pasado 26 de agosto, estas ayudas extraordinarias se declararon exentas de fiscalización previa y se establecieron como áreas competentes en la tramitación y gestión de las ayudas el Departamento de Economía y Hacienda y el de Cohesión Territorial. Para que los departamentos competentes puedan tramitar estas ayudas extraordinarias y temporales es necesario realizar las modificaciones presupuestarias de generación de crédito acordadas este miércoles.

El Gobierno central transferirá al Gobierno de Navarra las cantidades abonadas correspondientes a beneficiarios con domicilio fiscal en la Comunidad foral, previa certificación.