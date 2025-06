Neniques Roldán pide a Alfaro (Podemos) que salga del Gobierno, que está en "el foco de la investigación de la UCO"

PAMPLONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Neniques Roldán, candidata a la Coordinación Autonómica de Podemos Navarra y miembro del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, se ha mostrado este jueves "verdaderamente preocupada" por "la situación en la que pueda quedar nuestro partido en el Gobierno de Navarra" tras el informe de la UCO de la Guardia Civil y ha pedido a la actual vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Ejecutivo foral, Begoña Alfaro, que como actual coordinadora autonómica de Podemos se vaya de un Gobierno "que ahora mismo está bajo el foco de la investigación de la UCO".

Roldán, que ha realizado declaraciones a los medios de comunicación junto a Gracia Moreno, también integrante del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, ha señalado que "como militantes de Podemos Navarra y como candidatas en estas primarias de Podemos Navarra estamos verdaderamente preocupadas por la situación en la que pueda quedar nuestro partido en el Gobierno de Navarra".

Según Roldán, "es importante que se mantengan los principios de limpieza y transparencia en los partidos, de lucha contra la corrupción, que es algo que llevó por bandera Podemos y que, pese a los ataques que hemos sufrido a lo largo de estos diez años, hemos demostrado que no tenemos casos de corrupción".

A su juicio, que Begoña Alfaro permanezca en el Gobierno "hace mucho daño a Podemos Navarra y a los partidos de izquierda que forman parte ahora mismo de esta coalición". "No se puede legislar ni se puede trabajar con la incertidumbre y la intranquilidad de no saber qué hay y de no saber qué puede pasar y qué puede saltar pasado mañana. Hace dos semanas no había nada, la semana pasada sí, ayer otra vez, otra persona más implicada. Creemos que estamos en un momento muy delicado y creemos que Begoña Alfaro debería trabajar y hacer su política desde el Parlamento", ha dicho.

Además, ha remarcado que si en 2023 "estas informaciones se hubieran sabido y cuando se preguntó a la Asamblea si deberíamos formar parte de este Gobierno", dicha Asamblea "habría votado que no" a formar parte de este Gobierno. "Si se le preguntase ahora a la Asamblea, la Asamblea diría que no a formar parte de este Gobierno", ha incidido.