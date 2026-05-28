El Parlamento foral rechaza pedir que se reconozca la responsabilidad del Estado en los sucesos de Sanfermines del 78

Mesa del Parlamento de Navarra durante la sesión del pleno. I-D: Yolanda Ibáñez, Maite Esporrín, Unai Hualde, Juan Luis Sánchez de Muniáin y Adolfo Araiz. - MIGUEL OSÉS-PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción presentada conjuntamente por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin por la que se instaba al Gobierno de España a "seguir en el camino de reconocer la responsabilidad principal y directa del Estado en los crímenes perpetrados durante los Sanfermines de 1978, en Pamplona, y durante los sucesos del 3 de marzo de 1976, en Vitoria".

En el caso de Pamplona, al término de la celebración de la corrida de toros de San Fermín, resultó muerto por disparos de la policía Germán Rodríguez, mientras que en el caso de Vitoria murieron cinco personas en una intervención de la policía durante una asamblea de trabajadores en huelga.

Han votado en contra de la iniciativa UPN, PP y Vox, mientras que el PSN se ha abstenido y EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han votado a favor.

Al debate en el pleno han acudido representantes de la Asociación Sanfermines 78 Gogoan y la Asociación Martxoak 3, entidades que han redactado la moción y que ha sido canalizada en el Legislativo por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

La iniciativa reclamaba al Gobierno de España y a su presidente que realizaran una declaración oficial, "al más alto nivel", en los términos indicados en la moción en relación con la "responsabilidad principal y directa del Estado" en los hechos. Este punto también ha sido rechazado.

No obstante, sí ha prosperado un último punto de la moción, puesto que UPN ha votado a favor junto con los proponentes de la iniciativa. Así, se insta a las instituciones competentes (Gobierno de España, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Delegación del Gobierno en Navarra, Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática) a "seguir dando pasos reales y definitivos para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de la violencia del Estado y abrir así las puertas a la obtención de la obligada justicia y reparación, a fin de lograr que hechos similares no vuelvan a producirse".

El PSN ha presentado una enmienda de sustitución, que no ha sido aceptada por los proponentes. Los socialistas planteaban instar al Gobierno de España a "seguir en el camino de reconocer la responsabilidad del Estado en los gravísimos sucesos producidos en Pamplona durante los Sanfermines de 1978". También planteaba valorar "positivamente los reconocimientos e indemnizaciones a víctimas de los sucesos de San Fermín de 1978".

Por último, instaba al Gobierno de España "a seguir dando pasos para, en aplicación de lo establecido en la ley de Memoria Democrática y en coordinación con la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos, garantizar el derecho a la verdad y el reconocimiento legal de las víctimas de la violencia ilegítima del Estado como garantía de no repetición de graves sucesos de vulneración de derechos civiles colectivos e individuales".

La parlamentaria de EH Bildu Irati Jiménez ha afirmado que "hoy en día se han dado algunos pasos, muchas personas han sido reconocidas como víctimas, pero son reconocimientos individuales, y una verdad rotunda también necesita verdad institucional y, para conseguirlo, es imprescindible que el Estado asuma su responsabilidad tanto en los sucesos del 3 de marzo de 1976 como en los del 8 de julio de 1978".

La parlamentaria de UPN Isabel Olave ha subrayado que su formación "condena siempre los crímenes del franquismo", pero ha señalado que le hace "mucha impresión que esta moción venga avalada por EH Bildu". y ha cuestionado que el grupo abertzale "exija el reconocimiento de la responsabilidad principal y directa del Estado en los crímenes perpetrados" en Pamplona en 1978 y en Vitoria en 1976, "pero esquive los centenares de crímenes sin condenar, sin resolver y sin colaboración en su esclarecimiento".

El parlamentario del PSN Javier Lecumberri ha señalado que "nos sentimos muy cercanos" a Germán Rodríguez y "a los cinco sindicalistas que mataron brutalmente en Vitoria, y creemos que todo reconocimiento hacia su labor, hacia su sacrificio, es bienvenido". Sin embargo, ha considerado que "faltan" en esta moción "los 174 asesinatos de la banda terrorista ETA" cometidos en ese ámbito temporal. "Algo tendremos que decir sobre la barbaridad de la violencia totalitaria que ETA desplegó en aquellos años en este mismo territorio", ha señalado.

El parlamentario de Geroa Bai Mikel Asiain ha destacado que "nadie, absolutamente nadie, ni policía, ni político alguno, se ha sentado nunca en un banquillo, y los puntos de la moción vienen a insistir en la misma cuestión, en el reconocimiento por parte de las instituciones del Estado de su responsabilidad, para tener acceso a la justicia y a la reparación a las que todas las víctimas deben tener derecho".

El portavoz del PPN Javier García ha señalado que "sigue resultando insoportable escuchar a Bildu hablar de derechos humanos, de memoria, de verdad", y ha afirmado que "no se puede exigir memoria mientras se evita condenar décadas de terror, de asesinatos, de sufrimiento causado a miles de familias navarras y españolas".

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha afirmado que "los crímenes franquistas cometidos durante la dictadura y durante la posterior transición constituyeron un ataque sistemático y generalizado contra amplios sectores de la población civil" y ha defendido que "es hora de aclarar y establecer un relato oficial y veraz de todo lo ocurrido en aquel periodo concreto de nuestro pasado cercano".

Por parte de Vox, Emilio Jiménez ha asegurado que "los bilduetarras, los nacionalistas recogenueces y los comunistas continúan en su empeño de reescribir la historia a su conveniencia". Según ha señalado, los hechos de Vitoria y Pamplona "fueron unos episodios duros y hubo gente que perdió la vida, pero convertirlos en crímenes de Estado y exigir un reconocimiento oficial es una manipulación política en toda regla". Además, ha preguntado a los "señores filoterroristas dónde está su moción para las víctimas de ETA".

La intervención del portavoz de Vox ha generado el enfado en la bancada de EH Bildu y Geroa Bai, que han pedido a Maite Esporrín (vicepresidenta primera del Parlamento, que en ese momento ejercía de presidenta en el pleno) que interviniera y llamara la atención a Emilio Jiménez. Esporrín ha pedido al portavoz de Vox que se centrara en el debate de la moción.