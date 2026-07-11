La plaza de San José vuelve a ser escenario este domingo para el Alarde de Txistularis

Alarde de Txistularis. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tradicional Alarde de Txistularis celebra este año su 67ª edición y vuelve, este domingo, a las 12.30 horas, al escenario de la Plaza de San José, donde ya se ha celebrado en numerosas ocasiones. Unos setenta músicos, la mayoría txistularis, junto a intérpretes de viento metal y percusión, repasarán piezas del amplio repertorio clásico para txistu, con espacio para nuevas creaciones de autores contemporáneos.

El concierto, bajo la dirección de Xabier Olazabal Etxegia, contará, como es habitual, con grupos invitados. Este año subirán al escenario los cantantes del Orfeón Pamplonés, que actuarán en dos partes del recital, así como el grupo de folk y world music Mielotxin, de Villava, y los dantzaris de Larratz Dantzari Taldea, de Burlada, que están celebrando en 2026 los 50 años de trayectoria dedicados al folklore y, especialmente, a la danza.

Las obras que sonarán en el céntrico enclave pamplonés pertenecen a compositores de renombre, como Pablo Solozabal o Lorenzo Ondarra, y hay composiciones de estreno, por ejemplo, de Julen Leuza. Además, hay prevista una pequeña sorpresa, con la pieza 'O Fortuna', el movimiento musical más famoso y el coro de apertura de la cantata escénica Carmina Burana, compuesta entre 1935 y 1936 por el músico alemán Carl Orff. Las dantzas se bailarán antes de la intervención de Mielotxin.

El Alarde de Txistularis tendrá su réplica en el mes de septiembre, el viernes 18, cuando está previsto el Alarde Txiki cancelado en el mes de junio debido a las temperaturas extremas.