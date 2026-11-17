Intervención de la Policía Foral. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la División de Prevención y Atención Ciudadana de la Policía Foral han detenido recientemente en la localidad de Beriáin a dos menores de edad, de 16 y 17 años, como presuntos autores de siete delitos de robo con fuerza en el interior de vehículo.

La intervención policial fue posible gracias a la colaboración ciudadana, después de que un testigo alertara al teléfono de emergencias 112 SOS Navarra al observar movimientos sospechosos en la zona. De inmediato, varias patrullas de seguridad ciudadana se desplazaron al lugar, logrando localizar y detener a los dos jóvenes.

Tras las primeras inspecciones, los agentes comprobaron que los arrestados habían actuado en siete autocaravanas estacionadas en una zona del municipio. En todos los casos emplearon el mismo modus operandi, consistente en fracturar alguna de las ventanas o forzar las puertas de los vehículos para acceder al habitáculo y sustraer diversos objetos personales. La gran mayoría de los efectos robados fueron recuperados por los agentes durante la actuación y ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios.

De la instrucción de las correspondientes diligencias se ha hecho cargo la División de Policía Judicial de la Policía Foral. Una vez finalizados los trámites policiales, ambos menores quedaron en libertad, a la espera de ser citados para comparecer ante la Fiscalía de Menores de la Audiencia Provincial de Navarra.

Desde la Policía Foral se agradece una vez más la implicación ciudadana y recuerda la importancia de comunicar de forma inmediata cualquier conducta sospechosa a través del 112 para facilitar una respuesta policial eficaz.