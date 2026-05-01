Policía Foral interviene un arma de fuego lista para la caza furtiva en un control en Alsasua

Arma incautada. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 1 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral adscritos a la Comisaría de Alsasua han intervenido un arma larga rayada durante un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana orientado a la vigilancia de robos en viviendas.

Según ha informado la Policía Foral, en el transcurso del control, los agentes dieron el alto a un vehículo en cuyo interior hallaron un rifle desenfundado y dispuesto para su uso inmediato. Tras las comprobaciones pertinentes, se constató que el responsable carecía de la autorización necesaria del departamento de Medio Ambiente para el ejercicio de la caza.

La actuación se ha saldado con la incautación del arma y la tramitación de las correspondientes denuncias administrativas. Las infracciones detectadas incluyen transportar un arma larga lista para el disparo en el interior de un vehículo y carecer de los permisos obligatorios de medio ambiente, presumiéndose la intención de realizar caza furtiva.