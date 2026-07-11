Policía Municipal ha requisado en los encierros 54 gafas de grabación y ha denunciado a tres personas

PAMPLONA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Pamplona ha requisado antes de los encierros, desde que comenzaron las fiestas de San Fermín, 54 gafas de grabación dentro del recorrido por incumplir la ordenanza que regula el desarrollo de este acto.

Habitualmente, en años anteriores, se había detectado la presencia de personas que corrían con un teléfono móvil para grabar, pero estos Sanfermines "los dispositivos se han sofisticado y resulta más difícil detectarlos".

Desde Policía Municipal y desde el Ayuntamiento de Pamplona se recuerda que sigue estando prohibido grabar sin autorización. La Ordenanza del Encierro recoge en su artículo 11 que está "taxativamente prohibido y será objeto de denuncia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad: utilizar cualquier medio grabador de imagen o sonido, incluso aparatos de telefonía móvil, dentro del recorrido o de los vallados reservados, sin la debida autorización".

La normativa considera estas conductas como infracciones graves y están sujetas a una sanción que, según la Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, reguladora de espectáculos públicos y actividades recreativas, oscila entre los 601 y los 6.000 euros.

La Junta Local de Protección Civil celebrada este sábado ha conocido también que, en lo que va de Sanfermines, se han interpuesto tres denuncias por incumplir la Ordenanza del Encierro.

El pasado 9 de julio se sancionó a dos personas, una de ellas por tocar las reses o llamar su atención y otra por encaramarse a una bajante de agua para ver el encierro, poniéndose en riesgo esa persona y a aquellas que estaban corriendo.

Este mismo sábado se ha denunciado a una tercera persona por participar en el encierro mientras realizaba grabaciones con teléfono móvil.