La Policía Municipal volverá a abrir una oficina provisional de denuncias durante los Sanfermines en la calle Zapatería

La Policía Municipal de Pamplona volverá a abrir una oficina provisional de denuncias durante los Sanfermines en la calle Zapatería. - GORKA BEUNZA

PAMPLONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Pamplona habilitará estos Sanfermines, por segundo año consecutivo, una oficina provisional de denuncias en el Casco Antiguo, con el objetivo de ofrecer un servicio de proximidad en estos días festivos. La oficina, al igual que el año pasado, estará ubicada en el edificio municipal de la calle Zapatería, número 40, y se centrará en la denuncia de delitos menores, como hurtos.

La oficina abrirá sus puertas el 5 de julio y cerrará el 14. Durante estos días, atenderá de forma ininterrumpida de 11.30 a 23.30 horas. Dos agentes de Policía Judicial cada día se encargarán de atender las consultas de la ciudadanía, salvo el día 6, que, ante la previsión de un mayor número de denuncias, habrá tres agentes.

Según ha explicado el Ayuntamiento de Pamplona, el objetivo con este punto de atención es ofrecer un servicio de proximidad a la ciudadanía, teniendo en cuenta que el grueso de los actos y de la concentración de personas durante estos días festivos tienen lugar en el Casco Antiguo. No obstante, la función de esta oficina provisional será atender hechos delictivos menores.

Para el resto de denuncias, Policía Municipal de Pamplona sigue contando con la oficina principal, ubicada en la calle Monasterio de Irache, número 2. Además, existe también la posibilidad de presentar denuncias de forma online, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Pamplona. El personal de la oficina provisional de denuncias de la calle Zapatería podrá asesorar y orientar en el uso de esta vía, siempre y cuando la persona denunciante disponga de forma digital con certificado o clave.

Durante los Sanfermines de 2025, Policía Municipal registró un total de 340 denuncias entre las oficinas de las calles Zapatería y Monasterio de Irache. La gran mayoría de ellas, el 57,64%, fueron motivadas por hurtos (196). También fueron numerosas las denuncias por pérdida o extravío de objetos o documentación (45). La oficina provisional de denuncias de la calle Zapatería es la más indicada para atender estos casos más comunes de hurtos y extravíos.