Policía Nacional detiene a 28 personas dentro la operación relacionada con los disturbios en la Universidad de Navarra

Archivo - Incidentes ocasionados por el acto que había convocado Vito Quiles en la Universidad de Navarra, a 30 de octubre de 2025, en Pamplona, Navarra (España). El activista Vito Quiles había ha anunciado la suspensión del acto, dentro de su tour 'Españ - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cuerpo Nacional de Policía ha detenido a 28 personas dentro de la segunda parte de la operación relacionada con los disturbios ocasionados el 30 de octubre de 2025 en las inmediaciones de la Universidad de Navarra con motivo de un acto de Vito Quiles, que finalmente se suspendió.

Según ha informado la Policía, los detenidos están acusados de delitos de desórdenes públicos y atentado contra agente de la autoridad.

La investigación continúa abierta, pero desde la Policía Nacional el operativo se da por finalizado en estos momentos.