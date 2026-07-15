La Policía Nacional detiene a 63 personas y tramita 216 denuncias durante los Sanfermines

Chupinazo de los Sanfermines de 2026. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha tramitado durante los Sanfermines un total de 216 denuncias, frente a las 423 del año pasado, y ha detenido a 63 personas, 11 más que en 2025, por delitos vinculados al desarrollo de las fiestas. Por su parte, la Guardia Civil ha realizado 555 controles de seguridad vial y ciudadana con un total de 51.940 pruebas de alcoholemia y 276 pruebas de drogas practicadas.

En concreto, Policía Nacional, que ha movilizado durante las fiestas a más de 950 agentes, ha registrado un total de 216 denuncias. El hurto sigue siendo el delito más común, con 83 denuncias. Además, se han registrado 36 denuncias por estafas y 5 por delitos contra la libertad sexual. El cuerpo ha detenido en total a 63 personas. Por otro lado, Policía Nacional ha practicado durante las fiestas 12 auxilios humanitarios y ha levantado 663 actas, según ha informado la Delegación del Gobierno en Navarra.

Por parte de la Guardia Civil, el dispositivo para los Sanfermines ha integrado a 700 agentes. En total, se han realizado 555 controles de seguridad vial y ciudadana. La Agrupación de Tráfico ha practicado 51.940 pruebas de alcoholemia con 190 resultados positivos, de los cuales 181 son con tasa de infracción administrativa y 9 diligencias por delito. Ha realizado, además, 276 pruebas de drogas con 74 resultados positivos. Se ha controlado la velocidad de 3.929 vehículos con 325 denuncias por infracción.

En materia de seguridad ciudadana, la Guardia Civil ha tramitado 53 denuncias relacionadas con el desarrollo de las fiestas. De ellas, 37 corresponden a infracciones de la normativa de seguridad ciudadana (portar, exhibir o usar armas, tenencia de drogas en espacios públicos...) y 15, a hurtos, robos, daños y lesiones. Se han practicado 12 detenciones.