Policía Nacional recuerda la obligación de realizar vuelos de dron "de forma reglamentaria" ante el eclipse

Archivo - Imagen de archivo de un dron - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Policía Nacional, ante la proximidad del eclipse que se va a producir este miércoles, 12 de agosto, recuerda la obligación que tienen los pilotos y operadores de las aeronaves no tripuladas de realizar las comunicaciones previas al Ministerio del Interior y verificar a través de las páginas web oficiales la existencia de restricciones de vuelo de estas aeronaves (www.drones.enaire.es).

En un comunicado, el cuerpo policial ha citado algunos ejemplos de conductas infractoras, como las que se produjeron recientemente en las fiestas de Santa Ana de Tudela, donde se detectó un incremento de vuelos no autorizados con respecto a años anteriores, "destacando gravemente el dron que sobrevoló la Plaza del Ayuntamiento durante el cohete".

La aeronave no tripulada "realizó maniobras sobre la aglomeración de personas poniendo en riesgo a los drones de seguridad pública de Policía Nacional y Policía Foral existentes en ese momento, que coordinan sus vuelos para evitar riesgos sobre los asistentes".

El piloto de este dron "no pudo ser localizado en ese momento debido a la numerosa afluencia de gente en las inmediaciones de la plaza", por lo que se estableció un dispositivo por parte de la Base Delegada de Medios Aéreos en Navarra para su identificación.

El día 25 de julio, en el transcurso de los fuegos artificiales, el mismo dron fue identificado dirigiéndose hacia la zona de lanzamiento de los fuegos "sobrevolando a personas que se disponían a ver los mismos", por lo que se procedió a activar el dispositivo que llevó a la identificación del piloto, en unión de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Tudela.

La aeronave fue incautada temporalmente y el piloto identificado será propuesto para sanción por la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de Seguridad Aérea al piloto identificado.

Por parte de la base delegada, a lo largo de 2026 se han identificado 23 vuelos no autorizados en Pamplona y Tudela.