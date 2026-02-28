Profesorado y sindicatos critican la "caótica implantación" de la FP Dual y reclama una mayor inversión en educación

Manifestación para criticar la "caótica implantación" de la FP Dual y reclamar una mayor inversión en la educación pública. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han manifestado este sábado en Pamplona, convocados por los sindicatos STEILAS, LAB, CCOO y ELA y la Asamblea de Profesorado de la FP pública, en protesta por la "caótica implantación" de la FP Dual y la "inacción" del Departamento de Educación, y para reclamar una mayor inversión en la FP y la educación pública en general.

La movilización ha partido pasadas las 12.20 horas desde la sede del Departamento de Educación, precedida por una pancarta con el lema 'FP en lucha. Inbertsio handiagoa' (Mayor inversión).

En declaraciones previas a los medios de comunicación, Hodei Tapia, de LAB, y Ithri Elbouyafrour, de Steilas, han leído un comunicado en el que han afirmado que, tanto la FP como la educación pública en general "necesitan mayor inversión económica y planteamientos políticos y pedagógicos serios y valientes que reviertan los problemas estructurales que arrastran".

Han defendido la necesidad de "reforzar" la FP y han criticado que el consejero Carlos Gimeno "se vanagloria de la implantación de la FP Dual" mientras el profesorado y el alumnado "sufren las consecuencias de la mala planificación y la falta de recursos". "El profesorado estamos harto, estamos concienciados de la situación y nos movilizamos", han remarcado. Han reprochado que el Gobierno de Navarra "mira para otro lado y no asume su responsabilidad" mientras el Departamento de Educación "se niega a implementar ningún cambio significativo" y "trata de ocultar su inacción desviando la atención" intentando "confundir a la opinión pública y dividir al profesorado".

Los representantes sindicales han destacado que la manifestación de este sábado "demuestra la magnitud del problema" y que "no vamos a parar hasta conseguir nuestras reivindicaciones a favor de una Formación Profesional y un sistema educativo público digno, de calidad y dotado de los recursos necesarios".