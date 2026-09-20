Realojados catorce pacientes tras el incendio en la clínica Padre Menni

Efectos del incendio en la fachada de la clínica Padre Menni de Pamplona. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Catorce usuarios de la clínica psiquiátrica Padre Menni han sido realojados tras el incendio de esta noche en el centro, en el que ha fallecido una mujer de 56 años, otras 18 fueron trasladadas al Hospital Universitario de Navarra (HUN) y que provocó el desalojo de medio centenar de personas. Doce de las personas realojadas se encuentran en la unidad de media estancia del Gobierno de Navarra y dos en una residencia hogar de Fundación Hospitalarias Navarra en la localidad de Zizur.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, Miryam Zabalza, directora gerente de Fundación Hospitalarias Navarra, quien ha destacado que "estamos trabajando intensamente para tratar de volver lo antes posible a la normalidad". "Es duro un momento como este, por más que nos preparamos y hacemos simulacros", ha declarado, visiblemente emocionada, para incidir en la importancia de atender y "tranquilizar" a los usuarios que permanecen en el centro.

Tal y como ha explicado, "el edificio quedó ayer precintado" y los bomberos "nos han dicho que la planta cero -donde se originó el fuego- no se puede utilizar, la planta tres y la dos, cuando las consigamos limpiar, podremos entrar, y la primera van a venir a las ocho de la tarde a evaluar". "Intentaremos restablecer la normalidad, en la medida de lo posible, conforme vayamos pudiendo limpiar y organizarnos", ha dicho.

Zabalza ha expresado las condolencias de la Fundación y todos sus trabajadores a la familia de la usuaria fallecida, a la que ha trasladado "nuestro más sincero acompañamiento y nuestra fortaleza y ánimo para esta situación tan terrible que han vivido". De la misma manera, ha subrayado que "estamos a disposición y en contacto" con las familias de las personas que han sido derivadas al HUN, deseando "su pronta recuperación".

Asimismo, ha agradecido el "trabajo impecable y extraordinario" del equipo de Fundación Hospitalarias, "tanto a las personas que estaban de turno como a las que vinieron fuera a apoyar en estos momentos difíciles", además del Gobierno de Navarra y todo el dispositivo de emergencias movilizado con motivo del incendio.

Zabalza ha explicado que la residencia tiene autorizadas 221 plazas y en este momento estaban ocupadas 193. La planta donde se originó el incendio tiene capacidad para 18 pacientes. Aparte de los catorce realojados y los 12 trasladados tras el incendio, el resto de usuarios han pasado la noche en otras habitaciones ya que, "es un edificio nuevo" que "no estaba ocupado del todo" y, por lo tanto, tiene "bastantes habitaciones disponibles". "Al haber abierto el edificio en enero y poner más de 60 nuevas plazas a disposición", el centro contaba con "cerca de 40 plazas disponibles dentro de todos los dispositivos".

"Es un edificio nuevo con toda última tecnología, con todas las medidas de seguridad implantadas, pero a veces sucede una desgracia como esta y lo que tenemos que hacer es trabajar lo mejor posible, coordinados, acompañar a las familias, a las personas usuarias y a los profesionales porque son momentos muy duros", ha destacado. Ha recalcado que "ahora lo que hemos tratado de hacer es resolver dónde va cada persona" e "intentar tranquilizar" a los pacientes. "Es un centro de salud mental y podéis entender la patología que tienen", ha recordado.

"Afortunadamente, los estamos pudiendo atender nosotros porque necesitan atención psiquiátrica, psicológica, terapia" y "derivar a una residencia de mayores u otras ubicaciones es complejo", ha señalado.

Al respecto, ha agradecido la rápida reacción del Gobierno de Navarra, con la presencia de la presidenta María Chivite y la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, con las que se organizó la derivación a la unidad de media estancia del propio Gobierno de Navarra, "que sí que cuenta con psiquiatras, psicólogos y terapeutas, auxiliares y todo el equipo sanitario que necesita".

Preguntada sobre las causas del incendio, ha remarcado que "la policía tiene que investigar". "Está todo completamente calcinado" y "vamos a ver qué es lo que se puede averiguar", ha añadido.