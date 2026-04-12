El rechazo a la guerra en Irán o la obras de los túneles de Belate, este lunes en la Mesa y Junta de Portavoces

Archivo - Reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra. - PARLAMENTO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra celebra este lunes su sesión ordinaria en la que se abordarán, entre otros asuntos, la guerra en Irán y sus consecuencias o la situación actual de las obras en los túneles de Belate.

Así, el PSN ha presentado una moción por la que se rechaza "la guerra ilegal de EEUU e Israel sobre Irán". Los socialistas, junto con EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, han registrado otra iniciativa por la que la Cámara foral muestra su "rechazo absoluto a los ataques y actos de genocidio contra la población civil palestina cometidos por el Estado de Israel".

En la sesión de este lunes, además, se dará trámite al decreto foral legislativo de armonización tributaria aprobado por el Gobierno de Navarra que recoge una batería de medidas fiscales orientadas a paliar los efectos de la guerra en Irán. Entre ellas, una bajada del IVA del 21 al 10% a combustibles, electricidad o gas hasta el próximo 30 de junio o una reducción del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica.

UPN, por su parte, ha registrado una moción que insta al Ejecutivo foral a aprobar un paquete "extraordinario y específico" de medidas de apoyo al sector primario y a la industria agroalimentaria; EH Bildu quiere instar a constituir una comisión especial, en el seno del Consejo Navarro LGTBI+, para abordar las políticas LGTBI+ en el ámbito local; mientras que Geroa Bai ha presentado una iniciativa que insta al Gobierno de España a solicitar ante las instituciones europeas la iniciación de los pasos necesarios para la puesta en marcha de una fuerza armada defensiva, "constituida exclusivamente por los Estados miembros".

Los representantes de la Mesa y Junta conocerán, igualmente, el criterio desfavorables del Gobierno de Navarra a la proposición de ley de UPN para modificar la renta garantizada que plantea que esta ayuda se perciba un máximo de tres años y se disminuya su importe de manera progresiva durante este periodo.

En el apartado de las comparecencias, UPN quiere que el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, explique la situación actual de las obras del túnel de Belate y "la necesidad de realizar un segundo modificado" y que el consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, informe acerca de los datos en materia de Violencia de Género en Navarra en 2025.

Por su parte, Vox ha solicitado que el consejero de Educación, Carlos Gimeno, informe sobre "la reducción de líneas educativas en Navarra para el curso 2026-2027". En este sentido, UPN ha pedido realizar una sesión de trabajo para que una representación de los sindicatos mayoritarios de la enseñanza concertada en Navarra analice la decisión del Departamento de Educación de reducir el número de aulas concertadas en educación infantil para el próximo curso 2026/2027.

También se ha dado traslado a la Mesa y Junta de Portavoces un acuerdo de la comisión de investigación sobre las licitaciones y adjudicaciones de obras llevadas a cabo por el Gobierno de Navarra solicitando una prórroga para la conclusión de sus trabajos.