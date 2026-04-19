La reducción de aulas en infantil y el acuerdo con Hithium, este lunes en la Mesa y Junta de Portavoces

PAMPLONA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La decisión del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra de reducir unidades en la red concertada y pública en educación infantil, debido al descenso de la natalidad, centrará este lunes varias de las iniciativas que se tramitarán en la sesión ordinaria de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.

El propio consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha solicitado comparecer en comisión para informar sobre la resolución de conciertos educativos. Geroa Bai, por su parte, ha registrado una moción que insta al Ejecutivo foral a "no proceder al cierre de aulas de educación infantil, ni en la red pública ni en la red concertada, durante el proceso de planificación del próximo curso escolar".

El PSN ha planteado una pregunta oral sobre las medidas que está aplicando el Departamento de Educación para "garantizar una respuesta equitativa entre la escuela pública y la escuela concertada ante la pérdida de grupos derivada del descenso de la natalidad"; mientras que Contigo-Zurekin quiere preguntar sobre el descenso de la natalidad y las "implicaciones" en educación.

Otro de los temas de la sesión de este lunes será la firma del acuerdo entre el Gobierno de Navarra y la empresa china Hithium para la instalación en la Comunidad foral de una planta de baterías. El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, ha solicitado comparecer para explicar el proceso de implantación de esta empresa. Mientras que Geroa Bai ha registrado una pregunta sobre las "repercusiones" que este acuerdo tendrá en Navarra.

Además, se dará trámite al Decreto-Ley Foral 1/2026, de 15 de abril, por el que se adoptan medidas fiscales en la Comunidad Foral de Navarra en respuesta a las consecuencias económicas de la crisis en Oriente Medio. También se tramitará una proposición de ley de EH Bildu de modificación de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos de Navarra.

El PSN ha planteado, por su parte, sendas interpelaciones sobre política general en materia de migración y procesos de regularización y sobre política general en relación con la diversificación de la oferta académica de la Universidad Pública de Navarra.

En el apartado de las mociones, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin quieren instar al Gobierno de España a "seguir en el camino de reconocer la responsabilidad principal y directa del Estado en los crímenes perpetrados" durante los Sanfermines de 1978 y en Vitoria durante los sucesos del 3 de marzo de 1976.

EH Bildu y Contigo-Zurekin, por su parte, quieren instar al Ejecutivo foral a tomar medidas sobre la tramitación para "la materialización de un autoconsumo colectivo de generación de energía eléctrica"; mientras que Contigo-Zurekin ha presentado otra moción que pide el desarrollo de un proyecto piloto para la implantación de dos supermercados públicos en los mercados municipales de Pamplona y Tudela.

El orden del día incluye, asimismo, preguntas parlamentarias sobre el destino del superávit de 2024, la deflactación del IRPF, sobre las previsiones del Departamento de Hacienda de cara a trabajar nuevas medidas fiscales, sobre los modificados de las obras de los túneles de Belate, sobre las actuaciones en el Servicio de Traumatología o sobre las listas de espera.