Salud recomienda extremar las precauciones ante la persistencia de las bajas temperaturas

PAMPLONA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN/NOPLOI) ha destacado este lunes la necesidad de extremar la precaución debido al mantenimiento de la alerta sanitaria por bajas temperaturas, con un riesgo medio en el Pirineo para este 5 de enero, donde se esperan mínimas de -6,1 ºC, y un riesgo bajo en la Zona Centro y Vertiente Cantábrica, que se mantendrá mañana 6 de enero, tanto en el Pirineo como en la Zona Centro.

El Plan Nacional de actuaciones preventivas por baja temperatura vigente desde el 1 de diciembre 2025 hasta el 31 de marzo 2026, y promovido desde el Ministerio de Sanidad, describe que el frío intenso "afecta negativamente a la salud, tanto de forma directa como indirecta".

Este plan establece acciones para la prevención y el control, estructuradas en varios niveles de actuación según el riesgo alcanzado como consecuencia del descenso de las temperaturas.

En todo caso, aunque los efectos de las bajas temperaturas "no suelen ocurrir de una forma tan aguda y repentina" como en el caso de las temperaturas elevadas, el plan señala que el frío es "un factor de riesgo ambiental que debe ser tenido en cuenta" y que sus impactos en salud "pueden ser incluso superiores a los del calor".

Por este motivo, y teniendo en cuenta la previsión de AEMET para estos días, así como la celebración de las Cabalgatas de los Reyes Magos, el ISPLN/NOPLOI recuerda a la ciudadanía la importancia de aplicar unas recomendaciones generales para evitar las situaciones de riesgo más frecuentes, como, por ejemplo: informarse sobre las previsiones meteorológicas antes de salir de casa; en el exterior, respirar por la nariz y no por la boca, ya que el aire se calienta al pasar por las fosas nasales y así disminuye el frío que llega a los pulmones; extremar la precaución en caso de hielo y, si es posible, utilizar calzado antideslizante, ya que un elevado porcentaje de lesiones relacionadas con el frío tiene que ver con caídas al resbalar sobre placas de hielo.

También remarcan que conviene tener en cuenta que varias capas de ropa fina protegen más que una sola gruesa, al formar cámaras de aire aislante entre ellas; si se utilizan braseros en casa o chimenea, ventilar la estancia con frecuencia para evitar la acumulación de monóxido de carbono al menos dos veces al día, durante 15 minutos cada una de las veces, para asegurar la renovación del aire; es conveniente apagar las estufas eléctricas y de gas durante la noche; no tomar medicamentos sin receta médica, ya que algunos medicamentos precipitan los problemas derivados de la exposición al frío; tomar una alimentación variada y si es posible consumir fruta y verdura diariamente; y beber líquidos, aunque no se tenga sed, sobre todo agua y bebidas calientes, además de evitar el consumo de alcohol, ya que disminuye la sensación de frío.

ESPECIAL PROTECCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

El ISPLN/NOPLOI recuerda que, para evitar las situaciones de riesgo más frecuentes asociadas al frío, es conveniente proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad ante el frío, como son las personas sin hogar y las que sufren pobreza o bajo estatus económico, en especial "cuando esta se manifiesta en la forma de pobreza energética", así como inmigrantes en situación de precariedad, personas que trabajan al aire libre, personas mayores, personas con ciertas enfermedades crónicas, mujeres gestantes, niños menores de 4 años, personas que toman medicamentos que pueden potenciar los problemas derivados de la exposición al frío, personas con movilidad reducida, desnutridas, con agotamiento físico, casos de intoxicación etílica o que practican deportes al aire libre.

Por otra parte, solo en los casos más extremos, la exposición a muy bajas temperaturas conduce a cuadros de hipotermia y de congelación.

La hipotermia es la situación de padecer una temperatura corporal anormalmente baja que se puede producir ante situación de frío intenso y nuestro cuerpo puede empezar a perder calor con más rapidez de la que puede compensar nuestro sistema de termorregulación.

La congelación es el resultado en forma de lesiones que se observan en el cuerpo de una persona a causa de temperaturas por debajo del punto de congelación. Las señales que avisan del congelamiento son el adormecimiento de la piel, piel blanca o amarillenta o piel entumecida y firme.

Cuando se produce, es importante evitar caminar si se tiene los pies o los dedos congelados, puesto que puede agravarse la lesión existente. Se aconseja introducir la zona lesionada en agua tibia pero no caliente. Alternativamente también se puede usar el calor del cuerpo para calentar la zona afectada, por contacto. Las zonas lesionadas tienen menos sensibilidad, están entumecidas y se pueden quemar sin que se note.

Por último, en el ámbito de la salud laboral se recomienda a las empresas y administraciones públicas aplicar medidas preventivas específicas frente al riesgo de exposición de su personal a bajas temperaturas, en especial durante los trabajos que se desarrollen al aire libre.