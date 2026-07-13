Los Sanfermines reciben más de 20 millones de reproducciones en las redes sociales del Ayuntamiento

Redes sociales del Ayuntamiento de Pamplona. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La estrategia de redes sociales del Ayuntamiento de Pamplona para transmitir los momentos clave de las fiestas a través de videos cortos ha sumado ya en lo que llevamos de Sanfermines más de 20 millones de reproducciones tan solo en Instagram. Esta iniciativa, que se puede seguir cada día en los perfiles oficiales de las fiestas @SanferminesPamplona también en Facebook, TikTok y X, pretende que cualquier persona, esté o no en Pamplona, pueda vivir a través de su dispositivo móvil la esencia de cada uno de los actos y 'momenticos' que tienen lugar en Pamplona entre el 6 y el 14 de julio.

Según ha detallado el Ayuntamiento, el atractivo que suponen los Sanfermines en las redes sociales se ha plasmado también estos días en los perfiles oficiales de las fiestas con contenidos virales, entre los que destaca notablemente el momento de la primera salida de los gaiteros a la Plaza Consistorial, del día 6. El video captado desde el reloj de la fachada, que transmite la emoción del inicio de las celebraciones festivas, ha sido el que más interés ha despertado. El momento, captado también desde la propia plaza a pie de fiesta, y desde Casa Seminario, suma ya más de 3.700.000 reproducciones.

@SanferminesPamplona ha sumado solo durante estos días más de 20.000 seguidores solo en Instagram, que ya pueden seguir el minuto a minuto de las fiestas, consultar la programación de cada jornada, o el recorrido de la Comparsa o conocer qué se organiza cada día en los diferentes espacios festivos, como la Zona Joven o Sport Kids. Además, el último día de las fiestas, estos perfiles permitirán acceder a la retransmisión en directo de dos de los actos más emocionantes de las fiestas, como son la despedida de la Comparsa y el 'Pobre de Mí'.

OFICINA PROVISIONAL DE DENUNCIAS

Por su parte, la oficina provisional de denuncias de Policía Municipal en el Casco Antiguo, ubicada en la calle Zapatería, ha registrado en lo que va de fiestas un total de 51 denuncias, la mayoría por hurtos, y ha proporcionado atención a 177 personas, que se han dirigido a este punto con consultas de diversa índole. Entre las denuncias registradas, 31 se deben a hurtos y 17 a pérdidas. También se han entregado en esta oficina tres objetos encontrados en la vía pública.

Policía Municipal de Pamplona ha habilitado, por segundo año consecutivo, esta oficina provisional, en la calle Zapatería, número 40, con el objetivo de estar más cerca del centro de la fiesta y donde se celebra el grueso de los actos y donde se concentra el mayor número de personas durante estos días festivos. Se trata de un servicio de proximidad, que evita a las personas afectadas por hurtos y pérdidas tener que desplazarse hasta la sede principal de Policía Municipal, en la calle Monasterio de Irache, número 2. La oficina se centra en delitos menores, sobre todo, hurtos, y está abierta hasta este martes, día 14, de 11.30 a 23.30 horas. Además de recoger denuncias, el personal de la oficina provisional asesora y orienta en el uso de esta vía, siempre y cuando la persona denunciante disponga de forma digital con certificado o clave.

Además, la Junta Local de Protección Civil ha conocido en su reunión de este lunes la interposición de cuatro denuncias por tocamientos desde las 6 de la mañana del día 12 a las 6 de la mañana del día 13 y la detención de tres personas por estos motivos.

APARCAMIENTOS DISUASORIOS Y ZONA NARANJA

Pamplona se ha convertido durante las fiestas de San Fermín en zona naranja de estacionamiento casi en su totalidad, incluidos los catorce aparcamientos disuasorios. La medida busca evitar zonas de pernocta no regulada y aumentar la seguridad en estos espacios. La zona naranja supone una tarifa reducida que permite el estacionamiento durante un máximo de 24 horas por un coste de 8,80 euros.

Hasta este pasado domingo, los datos arrojan un incremento de la recaudación del 2,95%, debido a los datos de los aparcamientos disuasorios. De hecho, tomando como referencia los datos de los parquímetros de ciudad, la recaudación ha caído un 5,5%. Del 5 al 12 de julio de 2025, se ingresaron 543.061,65 euros, frente a los 513.602,75 euros recaudados en esos mismos días de este año. No obstante, a ello hay que añadir los 45.494,95 euros recaudados hasta la fecha en los 14 aparcamientos disuasorios, lo que elevan la cifra total a 559.097,70 euros, aportando ese incremento de casi el 3%.

En lo que se refiere al número de operaciones de pago realizadas, en los parquímetros en ciudad han ascendido a 171.984, frente a las 192.529 de 2025 en estos mismos días, si bien habría que sumar las 9.128 registradas en los disuasorios. De esta forma, el total de operaciones del 5 al 12 de julio asciende a 181.112. En los aparcamientos disuasorios, la media de tiempo de estancia es de 11, 23 horas, con un coste medios de 4,98 euros. Mientras en los estacionamientos de la vía pública de la ciudad, abundan las operaciones realizadas a través de la app Telpark, en el caso de los disuasorios son más numerosas las operaciones in situ, en el parquímetro.

SE MANTIENEN LAS RECOMENDACIONES POR CALOR

Dada la persistencia de las altas temperaturas, el Ayuntamiento de Pamplona mantiene activos los dispositivos preventivos que puso en marcha al inicio de las fiestas en zonas especialmente concurridas. Así, las actividades más expuestas al sol de espacios como Kirolari Sports Kids, en Media Luna, y ¡Menudas Fiestas!, en plaza de la Libertad, estarán cerradas entre las 12 y las 19 horas; el resto de actividades para público infantil y juvenil funcionan con normalidad en estas dos áreas. Por su parte, el Herri Kirolak se adelanta una hora, de 12 a 11 horas.