El secretario de Belate: "En ninguna otra mesa me han dicho cinco miembros que se sabe quién se la va a llevar y es esa"

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de la mesa de contratación de las obras de duplicación de los túneles de Belate, Lorenzo Serena, ha afirmado este miércoles que "en ninguna otra obra a mí me han dicho cinco miembros de la mesa que se sabe quién se la va a llevar y luego ha resultado que es esa" la empresa finalmente adjudicataria -en este caso fue la UTE Acciona-Servinabar-. "Eso no me había pasado nunca", ha dicho Serena en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra.

Lorenzo Serena ha explicado que precisamente por ello pidió que "se motivase" la propuesta de adjudicación "para evitar esas sospechas y esas duda". El secretario de la mesa, que fue uno de los integrantes que emitió un voto particular expresando sus dudas sobre el procedimiento seguido, ha subrayado, no obstante, que él no tenía la capacidad de "excluir" a ninguna de las empresas de la licitación.

"Que venga una empresa grande con una pequeñita que no aporta nada, se lo tienen que preguntar a los que firmaron ese documento. ¿Qué le aportaba una empresa pequeña? Que sea de Navarra tiene cierta lógica", ha explicado, para señalar que, según pudo comprobar, el objeto social de Servinabar inicialmente, en 2015, era de servicio, y lo modificó en enero de 2020 a obras. "El objeto social de una empresa determina su capacidad jurídica. Una empresa de servicios no puede acudir a una licitación de obras, pero es que su objeto social era obras y yo no la podía excluir. Acciona presenta una solvencia kilométrica y en Servinabar está en blanco. ¿Qué aportaba?", ha planteado, en la misma línea de lo que había apuntado con anterioridad, en el sentido de que deberían explicarlo las empresas firmantes de la UTE.

Lorenzo Serena ha indicado que "las empresas pueden concurrir conjunta o individualmente, es un derecho que tiene la empresa".

Por otro lado, sobre el hecho de que no hubiera analizado la composición de las UTE durante el procedimiento llevado a cabo en la mesa de contratación, Serena ha afirmado que "yo no verifico algo que no tengo por qué verificar, las empresas pueden presentarse conjuntamente o individualmente".

Al margen de ello, Lorenzo Serena ha afirmado que no se sintió presionado por el director general de Obras Públicas durante el procedimiento de adjudicación. "A mí me vino y me explicó este contrato", incidiendo en su importancia "por el importe, por la trascendencia social, porque había un riesgo de sanción, de cierre". "Yo no me sentí presionado", ha indicado.

Sí ha reconocido ha vivido en otras mesas de contratación procesos similares, aunque "no es frecuente", pero "luego no desciende al ámbito personal, todos sabemos distinguir lo que es la opinión profesional y lo que es la personal".

Por otro lado, ha lamentado que, tal y como afirmó la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, fue "represaliado" tras expresar sus dudas sobre el proceso seguido en la mesa de Belate y ha lamentado los "chistecitos" en torno a este tema. "Espero que el procedimiento siga su curso. El Gobierno es una estructura piramidal, hay un principio de jerarquía. Si consideras que alguien ha obrado mal, un caponcito al menos deberías dar. Más que nada no por mí, que a mí me da lo mismo, lo digo porque, ¿qué compañeros míos van a ir a la OANA a manifestar cualquier sospecha de mala praxis, como nos pide el Gobierno? Si a una que va le mandan a Landaben... La Oficina tiene también una función de pedagogía y educación", ha señalado.

Por otro lado, Lorenzo Serena ha afirmado que él no ha hablado con parlamentarios de UPN ni "con nadie".